Fito Páez en el Tiny Desk: las cinco canciones con las que resumió su carrera musical

El anuncio se realizó durante el fin de semana, tanto NPR, como el cantante avisaron con alegría este nuevo episodio: "Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk”, dijeron desde la entidad. De esta manera se convirtió en uno de los pocos argentinos que fueron invitados a este espacio, junto con ellos Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Juana Molina.