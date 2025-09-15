Secciones
Fito Páez en el Tiny Desk: las cinco canciones con las que resumió su carrera musical

"Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk”, dijeron desde la productora de Washington D.C.

Hace 1 Hs

Después de un sorpresivo anuncio en redes sociales, el gran ídolo del rock nacional, Fito Páez ya tiene su Tiny Desk Concert disponible en internet. Desde la mañana de este lunes 15 de septiembre, solo es necesario buscarlo en Google y ya se puede tener la experiencia de un íntimo show de día en una oficina en Washington D.C.

El anuncio se realizó durante el fin de semana, tanto NPR, como el cantante avisaron con alegría este nuevo episodio: "Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk”, dijeron desde la entidad. De esta manera se convirtió en uno de los pocos argentinos que fueron invitados a este espacio, junto con ellos Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Juana Molina.

¿Cómo es el Tiny Desk de Fito Páez?

Popular y sofisticado define la manera en que Fito Páez sintetizó su inmensa carrera en solo cinco canciones. El artista rosarino, dueño de un repertorio con al menos 30 clásicos, se enfrenta a un desafío al seleccionar solo unos pocos temas. Este ejercicio es vital para proyectar aún más su obra al mundo.

La lista de canciones comienza con "A rodar mi vida", un clásico de su disco "El amor después del amor" de 1992. Continúa con "Mariposa Technicolor" y el tema "Sale el sol", del álbum Novela. Esta última canción tuvo en el set de NPR en Washington una de sus primeras interpretaciones en vivo. La selección se completa con la introducción de "Circo Beat", una canción que Páez viene tocando en su gira 4030.

En menos de diecinueve minutos, el musico logra resumir una vida entera de música. Esta selección, tanto caprichosa como precisa, es un deleite para sus seguidores más fieles. A la vez, se convierte en una excelente puerta de entrada a su obra para millones de nuevos oyentes en todo el mundo.

¿Qué es el "Tiny Desk"?

En 2008, los productores de NPR Music, Stephen Thompson y Bob Boilen, se sintieron frustrados durante un concierto de Laura Gibson, una cantante folk. El público no guardaba silencio, impidiendo disfrutar del recital con la intensidad que merecía. Al día siguiente, Thompson bromeó con la idea de que la artista debería tocar en el escritorio de Boilen, y un mes después, la broma se hizo realidad.

El concepto del Tiny Desk Concert se ha convertido en un fenómeno musical sin precedentes. A lo largo de los años, casi 1000 artistas han actuado, acumulando más de 2000 millones de visitas en el canal de YouTube de NPR. Lo que comenzó como una plataforma para artistas menos comerciales se ha transformado en un escaparate global.

