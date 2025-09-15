La defensa de Ontiveros insiste en que la causa por presunto tráfico de influencias está armada

Otro de los puntos cuestionados por la defensa es el relato sobre un supuesto segundo encuentro que, según Martínez Salazar, se habría desarrollado a bordo de un vehículo identificado con la patente AF397CU. El denunciante señaló que Ontiveros conducía ese auto, perteneciente a una mujer llamada Solana Cainzo, y que allí se repitió la oferta espuria. Sin embargo, el fiscal federal Agustín Chit concluyó que Cainzo no tenía ninguna relación con los hechos investigados y descartó su participación en la causa. Para Atim, esa comprobación refuerza que el denunciante manipuló datos y confundió nombres con la intención de vincular falsamente a la pareja de Ontiveros. La defensa subraya que el denunciante habría buscado generar esa confusión entre “Solana Cainzo” y “Solana Casella”, esta última pareja de Ontiveros, atribuyéndole de manera maliciosa la propiedad del vehículo. Según Atim, ese detalle demuestra que la denuncia fue armada de manera deliberada, con el objetivo de instalar sospechas sobre su defendido y sostener un relato que carece de respaldo fáctico. “Lo que se demuestra es que el número de patente fue buscado previamente para acomodar la historia a conveniencia”, habría explicado el letrado.