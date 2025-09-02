Presunto tráfico de influencias: quién es Solana Casella, la relatora que se defiende de la denuncia contra su esposo

En su defensa, Casella explicó que cuando ocurrieron los hechos denunciados ella estaba de licencia por maternidad y que uno de los vehículos implicados en las filmaciones que acompañan la denuncia está registrado a nombre de otra persona, Solana Cainzo, cuyo nombre es similar pero no tiene relación con ella. Según Casella, todo esto constituye una “campaña para perjudicar su buen nombre, el de su esposo y su familia”.