Presunto tráfico de influencias: quién es Solana Casella, la relatora que se defiende de la denuncia contra su esposo

Solana Casella, relatora del juez Mario Leal en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, negó rotundamente haber intervenido en la causa que involucra a su esposo, Luis Ontiveros, quien fue denunciado por presuntamente haber solicitado dinero para influir en un fallo judicial.
Casella ocupa un rol clave dentro del sistema judicial: cada camarista tiene relatores que se encargan de redactar sentencias y manejar las causas que llegan a los jueces. Aunque las decisiones finales siempre son firmadas por el juez, los relatores tienen a su cargo la investigación y la propuesta de resolución de los casos, lo que los convierte en actores centrales dentro del proceso judicial.
En este contexto, la denuncia contra Ontiveros -vinculada a una investigación por estafa piramidal y asociación ilícita en Catamarca- generó preocupación dentro de la Cámara Federal de Tucumán, donde todos los integrantes observan con atención el desarrollo de la causa. El denunciante sostiene que Casella, por su cercanía con el juez Leal, podría haber influido en la resolución de una prisión preventiva.
En su defensa, Casella explicó que cuando ocurrieron los hechos denunciados ella estaba de licencia por maternidad y que uno de los vehículos implicados en las filmaciones que acompañan la denuncia está registrado a nombre de otra persona, Solana Cainzo, cuyo nombre es similar pero no tiene relación con ella. Según Casella, todo esto constituye una “campaña para perjudicar su buen nombre, el de su esposo y su familia”.
El caso generó un fuerte revuelo en los tribunales tucumanos, con fiscales y jueces siguiendo de cerca cada novedad. “Más allá de las vinculaciones familiares, es un hecho que mancha la imagen de la Cámara Federal de Apelaciones”, señaló en LA GACETA Central Juan Manuel Montero, editor de temas judiciales de LA GACETA. Por el momento, la designación de Casella como jueza federal sigue pendiente, mientras la denuncia continúa siendo evaluada por el Consejo de la Magistratura.