El Gobierno analiza préstamos directos a las provincias mientras crece la disputa por los ATN

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que el Gobierno nacional estudia la posibilidad de habilitar líneas de préstamos directos a las provincias, mientras los gobernadores preparan en el Senado una sesión para intentar dejar sin efecto el veto del presidente Javier Milei a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Catalán planteó que la definición final dependerá del área económica: “No me quiero adelantar a eso, me parece que todas las cuestiones de los órganos multilaterales y las cuestiones financieras las contesta el ministro de Economía. Pero sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación”.
En diálogo con Radio Mitre, el funcionario sostuvo el sábado que “será cuestión de seguir conversando con los gobernadores” y respaldó el rumbo fiscal: "Me parece bien la decisión del Presidente de estrechar el diálogo, pero tampoco corrernos del objetivo del ordenamiento de las cuentas".
Como antecedente, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó recientemente con Luis Caputo un acuerdo que implicó la reconversión de deuda provincial a cambio del traspaso de obra pública.
Reuniones con mandatarios
El flamante ministro del Interior viene recorriendo provincias y ya mantuvo encuentros con cinco gobernadores desde su asunción. En los últimos días se reunió con Osvaldo Jaldo y este sábado hizo lo propio con Gustavo Sáenz, en Salta.
El mandatario salteño confirmó la reunión en sus redes sociales: “Le planteé la necesidad de cumplir con los acuerdos firmados en junio del año pasado, fundamentales para el crecimiento de nuestra provincia. Pedí que a la hora de tomar decisiones nacionales se tenga en cuenta la realidad de cada una de las provincias”.
El encuentro ocurrió tras los cuestionamientos de Sáenz por la falta de reciprocidad de la Casa Rosada pese a los acompañamientos parlamentarios y mediáticos que brindó en el último año.