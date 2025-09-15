Un juez ordenó al Gobierno restituir las pensiones por discapacidad suspendidas en Catamarca

La Justicia de Catamarca hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim) y dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) vuelva a pagar las pensiones a todos los titulares afectados en la provincia.
El fiscal federal Santos Reynoso ya había dictaminado a favor del amparo presentado el 5 de septiembre por Apyfadim. Ahora, Andis deberá restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas.
En su resolución, el juez indica que la Andis debe "en el plazo de veinticuatro horas desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones a los titulares y pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha".
Asimismo, hasta que se dicte una sentencia definitiva, el magistrado ordenó que la agencia "se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad".
Según detalló el diario El Ancasti, el amparo fue presentado por Griselda Bazán, presidenta de Apyfadim, acompañada por seis titulares de pensiones que habían sufrido la suspensión del beneficio, todos ellos patrocinados por la Defensoría del Pueblo.
El amparo se dirigió contra el Estado Nacional y la Andis, solicitando la nulidad de los actos administrativos que suspendieron las pensiones no contributivas por invalidez laboral de cada beneficiario afectado y de todo el colectivo en la provincia.