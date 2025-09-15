¿Un meteorito a la vista?: qué fue el inquietante destello que cruzó el cielo de varias provincias argentinas

Asombro y temor de los vecinos

Uno de los testigos, que presenciaba una ultramaratón en la avenida Luro de Bahía Blanca, relató al medio citado: “Vimos un destello similar al de una bengala y luego quedó la estela”. En otras grabaciones difundidas en redes sociales se escucharon expresiones de sorpresa y temor, mientras algunas personas intentaban alertar a familiares para que observaran el paso del meteoro. Incluso se reportaron llamadas a las autoridades policiales, quienes confirmaron consultas sobre el suceso.