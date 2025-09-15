Secciones
¿Un meteorito a la vista?: qué fue el inquietante destello que cruzó el cielo de varias provincias argentinas

Incandescente como ninguna estrella o la luz de la Luna, este meteoro sorprendió y atemorizó a los habitantes de tres provincias.

Uno de los registros sobre cómo se vio en Bahía Blanca. Fuente: Infobae. Uno de los registros sobre cómo se vio en Bahía Blanca. Fuente: Infobae.
Hace 1 Hs

Más brillante que cualquier estrella o la Luna, un destello de luz enigmático atravesó el cielo de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Las cámaras de los habitantes pudieron registrar el inquietante fenómeno astronómico que los tomó por sorpresa en la tarde del sábado.

Las exclamaciones de asomboro y desconfianza de los ciudadanos se conservaron en los videos del momento en que un bólido pasó por el cielo y dejó un rastro luminoso visible durante varios segundos. Este fenómeno es un meteorito extremadamente brillante que al ingresar a la atmósfera terrestre genera una intensa "bola de fuego" visible en el cielo.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los especialistas citados por el medio pampeano La Arena indicaron que esta luz incandescente era un bólido, un meteoro de gran tamaño que se fragmentara tras el contacto con la atmósfera. Estos cuerpos celestes suelen desintegrarse antes de alcanzar la superficie, lo que puede provocar una estela luminosa llamativa y a veces incluso un estruendo o una leve explosión. Sin embargo, las posibilidades de daño son casi nulas.

Lo particular de este evento que registró en ciudades como Winfreda, Jacinto Arauz y  Alpachiri en La Pampa; Bahía Blanca en Buenos Aires; y la capital rionegrina, Viedma, fue que ocurrió en plena tarde, con una visibilidad asombrosa y en zonas sumamente pobladas, lo que permitió a miles de personas presenciar este imponente destello en el cielo.

Asombro y temor de los vecinos

Uno de los testigos, que presenciaba una ultramaratón en la avenida Luro de Bahía Blanca, relató al medio citado: “Vimos un destello similar al de una bengala y luego quedó la estela”. En otras grabaciones difundidas en redes sociales se escucharon expresiones de sorpresa y temor, mientras algunas personas intentaban alertar a familiares para que observaran el paso del meteoro. Incluso se reportaron llamadas a las autoridades policiales, quienes confirmaron consultas sobre el suceso.

Analistas en meteorología y astronomía consultados por dicho medio explicaron que la permanencia de la estela y la intensidad del destello correspondían al paso veloz de un meteoroide de grandes dimensiones. Según relataron los vecinos, el rastro de luz persistió varios segundos, lo que aumentó la sorpresa y el debate en las comunidades de la región.

