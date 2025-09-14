Video: una extraña "bola de fuego" apareció en el cielo de Bahía Blanca

La explicación científica de la "bola de fuego" en el cielo

Al respecto, José Bianco explicó en TN que un bólido es un tipo de meteoro de mayor tamaño. Se quema al ingresar a la atmósfera terrestre, pero su tamaño, que puede ser desde el puño de una mano hasta el de una heladera, genera un estruendo y una estela. La magnitud del fenómeno depende en gran medida del tamaño y la velocidad del objeto.