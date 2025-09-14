Secciones
Video: una extraña "bola de fuego" apareció en el cielo de Bahía Blanca

Este fenómeno inusual dejó una estela visible a su paso, captando la atención de los residentes de la zona.

Hace 2 Hs

El cielo de Bahía Blanca se iluminó esta tarde con un objeto que varios vecinos describieron como una bola de fuego. Este fenómeno inusual dejó una estela visible a su paso, captando la atención de los residentes de la zona. Las imágenes del objeto, tomadas por numerosas personas, fueron rápidamente compartidas en las redes sociales.

Este suceso generó un gran interés y asombro entre la comunidad local. Las fotografías del objeto en el cielo se viralizaron, convirtiéndose en el tema de conversación del día. Este tipo de eventos celestes, aunque raros, siempre logran generar curiosidad y fascinación.

¿Qué era la "bola de fuego" que se vió en el cielo?

Especialistas en la materia expresaron en redes sociales que la forma de la estela observada no concuerda con la de un meteoro. Generalmente, estos cuerpos celestes dejan una línea recta perfecta. El humo o vapor que producen se curva posteriormente debido a la acción del viento, de forma similar a como lo hacen las estelas de los aviones.

La estela vista en el sur de la provincia de Buenos Aires presentaba una forma curva desde un inicio. Esta característica es más similar a la de una nave o un satélite fuera de control en caída libre. Esto genera dudas sobre si el objeto avistado era efectivamente un meteoro o algún tipo de residuo espacial.

La explicación científica de la "bola de fuego" en el cielo

Al respecto, José Bianco explicó en TN que un bólido es un tipo de meteoro de mayor tamaño. Se quema al ingresar a la atmósfera terrestre, pero su tamaño, que puede ser desde el puño de una mano hasta el de una heladera, genera un estruendo y una estela. La magnitud del fenómeno depende en gran medida del tamaño y la velocidad del objeto.

Bianco agregó que un bólido puede generar un resplandor más intenso que el sol, incluso durante el día. Esto se debe a la presión y las altas temperaturas que experimenta al ingresar a la atmósfera. A medida que el objeto es consumido, brilla intensamente, produciendo el espectáculo lumínico que fue captado por las cámaras de los testigos.

