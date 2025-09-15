Secciones
Axel Kicillof: "El Gobierno tiene que modificar la política porque se lo pidieron en las urnas"

Tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, el mandatario provincial cuestionó los nuevos vetos de Milei y pidió cambios.

Hace 2 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó los vetos presidenciales a la emergencia en pediatría, al financiamiento universitario y el reparto de las ATN y envió un mensaje directo a la Casa Rosada. "Milei no escuchó las urnas, no escuchó lo que pasó, redobló la política", expresó. 

“No hay un problema de déficit. Tranquilamente, podía haber sostenido las políticas para personas con discapacidad. En julio emitió 17 billones para pagar los intereses. Tiene un problema de prioridades y por eso esta elección es tan importante. El Gobierno tiene que modificar la política porque se lo pidieron en las urnas”, afirmó Kicillof, en diálogo con el diario Clarín. 

Además, descartó las teorías sobre un supuesto “golpe suave” impulsadas por dirigentes del oficialismo. “Milei lo que tiene que hacer es gobernar para las mayorías. El Gobierno tiene que cambiar sus políticas y el rumbo. Es imperioso y además Milei mismo lo puede hacer”, puntualizó.

Axel Kicillof analizó la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses

También cuestionó el discurso de Milei postderrota electoral en los comicios del 7 de septiembre. “Él dijo ‘tenemos que hacer una autocrítica’. Bueno, que la hagan y que tomen decisiones al respecto. Ahora, vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada y que se obstina en la misma política”, planteó. 

“En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante más allá de las deficiencias, de lo que falta y de los esfuerzos que estamos haciendo también transformando la seguridad de la Provincia, cambiando los formatos de aprendizaje y construyendo infraestructura. Lo que diría es que nosotros trabajamos de esta manera y hay una necesidad por más educación, más salud, más seguridad”, sostuvo. 

