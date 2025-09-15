Secciones
Milei reapareció en un video y redobló la apuesta ideológica

El Presidente participó de un acto del partido español Vox a horas de presentar el Presupuesto.

Hace 2 Hs

Después de la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Buenos Aires y la cancelación de su viaje a España, el presidente, Javier Milei, reapareció ayer mediante un vídeo en la cumbre de Vox, “Europa Viva 25” . En su mensaje, el mandatario envió un efusivo saludo, reafirmó su postura contra las ideas de izquierda y recordó al activista conservador Charlie Kirk, a quien calificó de “mártir de la libertad” y víctima de un “fenómeno violento y lleno de odio”.

El jefe de Estado, amigo del líder de Vox, Santiago Abascal, explicó su ausencia señalando que se encuentra en Argentina “defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión”. En su intervención, el presidente subrayó que “la causa de la libertad es de todos” y que la izquierda y “terroristas asesinos” no se la van a arrebatar.

El discurso de Milei se centró en la figura de Kirk, el activista e influencer conservador que, según el mandatario, fue “brutalmente asesinado por un simpatizante de la organización terrorista Antifa”. Milei utilizó este hecho para criticar duramente a la izquierda, a la que acusó de odio y resentimiento. En sus palabras, “este atentado fue perpetrado y festejado por los mismos que nos acusan de violentos, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos”.

El presidente argentino elogió a Kirk por su “forma de confrontar mediante el debate público” y desarticular “las mentiras de los socialistas”. También comparó la lucha del activista con su propia historia en Argentina, donde él y un grupo de personas defendían las ideas de la libertad.

En un momento del discurso, Milei se refirió a aquellos que, como él o Abascal, son tildados de “ultras” o “extremos” por la izquierda. El presidente argumentó que esta etiqueta se debe a que no quieren “delincuentes adueñándose de nuestras calles”, una “invasión migratoria” o que “quemen y destruyan nuestras ciudades”. También afirmó que “el verdadero problema lo tienen ellos, que en su intento por colectivizar cada aspecto de nuestras vidas también nos quieren decir qué pensar”.

El mandatario concluyó su participación alentando a los seguidores a no bajar los brazos y a seguir adelante, y elogió a Abascal y a Vox, asegurando que “podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en la Argentina”.

Rumbo definido

En medio de un escenario plagado de tensiones, Milei centrará las miradas esta noche a partir de la presentación que haga, del Presupuesto 2026.

La principal premisa del proyecto, según se adelantó, será el “déficit cero”. En el mensaje, el Presidente buscará dejar en claro que, a pesar de las presiones, su gestión no se apartará de la principal ancla del programa económico: la disciplina fiscal.

