Milei reapareció en un video y redobló la apuesta ideológica

En un momento del discurso, Milei se refirió a aquellos que, como él o Abascal, son tildados de “ultras” o “extremos” por la izquierda. El presidente argumentó que esta etiqueta se debe a que no quieren “delincuentes adueñándose de nuestras calles”, una “invasión migratoria” o que “quemen y destruyan nuestras ciudades”. También afirmó que “el verdadero problema lo tienen ellos, que en su intento por colectivizar cada aspecto de nuestras vidas también nos quieren decir qué pensar”.