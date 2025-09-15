Salario docente: ¿cuánto cobran las maestras argentinas en septiembre de 2025?

Durante décadas se vio a la docencia como una salida laboral asegurada para generar ingresos. Pero desde hace algunos años, la depreciación de la profesión y la caída de los salarios hace reconsiderar el panorama. En un contexto en que educación sufrió una disminución de los aportes, ¿de cuánto será el salario de las maestras y los maestros argentinos en septiembre?
Desde diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei, y principios de 2024, con el inicio del ciclo lectivo, el sector de educación fue uno de los que más sintió el ajuste. Según un artículo de Ámbito, los sueldos de las maestras de grado estarían rozando el nivel de la canasta de indigencia en algunas provincias.
Cuánto cobra un docente en septiembre 2025
La Secretaría de Educación de la Nación a principios de año pautó un piso de $500.000 para el cargo de maestro de grado común con jornada simple sin antigüedad –o su equivalente en horas cátedra–. Después del acuerdo, no hubo nuevas paritarias para aumentar los salarios.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) informó que la canasta básica de una familia promedio necesitó $1.057.923 en los últimos meses para no caer en la franja de pobreza. A su vez, la canasta de indigencia –indicador que generó preocupación por los salarios–, quedó en $468.108.
Una investigadora de Conicet, Romina de Luca –Coordinadora del Áre de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales–, aportó algunos datos al respecto. Según De Luca, “el salario docente promedio –medido en dólares– es la mitad del brasilero y la cuarta parte del que perciben sus pares colombianos”. “Nuestros docentes son los peores pagos en la región, teniendo una titulación superior a la de otros países latinoamericanos”, señaló la investigadora.
Salario de empleadas domésticas en septiembre 2025
Las referencias de los valores mínimos quedaron consignadas del siguiente modo: quienes presten servicios con retiro del lugar de trabajo, deberán percibir $3052.99 por hora; quienes presten servicios sin retiro, $3293.99. Estos valores aplican para las personas que trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.
Los salarios de quienes trabajen por mes quedarán en $374.541,36 para las empleadas domésticas que se retiren del sitio laboral. Para quienes trabajen sin retiro, en cambio, el monto mensual será de $416.485,63. Estos montos aplican para quienes presten servicios por 24 horas o más durante un mismo mes para un mismo empleador.