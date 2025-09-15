Secciones
EconomíaNoticias económicas

Salario docente: ¿cuánto cobran las maestras argentinas en septiembre de 2025?

Una especialista indicó que los docentes tienen una alta formación y los sueldos más bajos de la región.

Educación fue uno de los sectores que más perjudicado se vio por el ajuste y los bajos aportes en salarios. Educación fue uno de los sectores que más perjudicado se vio por el ajuste y los bajos aportes en salarios.
Hace 16 Min

Durante décadas se vio a la docencia como una salida laboral asegurada para generar ingresos. Pero desde hace algunos años, la depreciación de la profesión y la caída de los salarios hace reconsiderar el panorama. En un contexto en que educación sufrió una disminución de los aportes, ¿de cuánto será el salario de las maestras y los maestros argentinos en septiembre?

Un estudio señala que "el salario público cayó un 15% desde el cambio de gobierno”

Un estudio señala que el salario público cayó un 15% desde el cambio de gobierno”

Desde diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei, y principios de 2024, con el inicio del ciclo lectivo, el sector de educación fue uno de los que más sintió el ajuste. Según un artículo de Ámbito, los sueldos de las maestras de grado estarían rozando el nivel de la canasta de indigencia en algunas provincias.

Cuánto cobra un docente en septiembre 2025

La Secretaría de Educación de la Nación a principios de año pautó un piso de $500.000 para el cargo de maestro de grado común con jornada simple sin antigüedad –o su equivalente en horas cátedra–. Después del acuerdo, no hubo nuevas paritarias para aumentar los salarios.

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) informó que la canasta básica de una familia promedio necesitó  $1.057.923 en los últimos meses para no caer en la franja de pobreza. A su vez, la canasta de indigencia –indicador que generó preocupación por los salarios–, quedó en $468.108.

Una investigadora de Conicet, Romina de Luca –Coordinadora del Áre de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales–, aportó algunos datos al respecto. Según De Luca, “el salario docente promedio –medido en dólares– es la mitad del brasilero y la cuarta parte del que perciben sus pares colombianos”. “Nuestros docentes son los peores pagos en la región, teniendo una titulación superior a la de otros países latinoamericanos”, señaló la investigadora.

Salario de empleadas domésticas en septiembre 2025

Las referencias de los valores mínimos quedaron consignadas del siguiente modo: quienes presten servicios con retiro del lugar de trabajo, deberán percibir $3052.99 por hora; quienes presten servicios sin retiro, $3293.99. Estos valores aplican para las personas que trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

Los salarios de quienes trabajen por mes quedarán en $374.541,36 para las empleadas domésticas que se retiren del sitio laboral. Para quienes trabajen sin retiro, en cambio, el monto mensual será de $416.485,63. Estos montos aplican para quienes presten servicios por 24 horas o más durante un mismo mes para un mismo empleador.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salario de septiembre: en cuánto queda el salario de las empleadas domésticas este mes

Salario de septiembre: en cuánto queda el salario de las empleadas domésticas este mes

¿Desde cuántos millones se consigue un auto 0km en Argentina? Top 10 de los más baratos

¿Desde cuántos millones se consigue un auto 0km en Argentina? Top 10 de los más baratos

Negocios e inversiones: ¿las cadenas de oro heredadas de la abuela son rentables?

Negocios e inversiones: ¿las cadenas de oro heredadas de la abuela son rentables?

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios