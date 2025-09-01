Secciones
Un estudio señala que "el salario público cayó un 15% desde el cambio de gobierno”

Los ingresos estatales muestran una tendencia negativa persistente, mientras que los privados se estancaron en niveles previos a diciembre.

Un estudio señala que el salario público cayó un 15% desde el cambio de gobierno”
Hace 35 Min

Mariana González, investigadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), analizó el mercado laboral tras nueve meses de gobierno de Javier Milei y advirtió sobre “una caída profunda en empleo de calidad y salarios reales estancados o en baja”.

Caída del empleo registrado y avance de la informalidad

Según el informe de CIFRA, desde la asunción del actual gobierno se observa un cambio estructural en el mercado de trabajo: “Hay una pérdida de alrededor de 185.000 puestos en relación de dependencia registrados”, afirmó en diálogo con Canal E. Paralelamente, se incrementaron los trabajos por cuenta propia, en su mayoría informales: “Es un universo muy heterogéneo, pero donde prima la informalidad”.

Este deterioro afecta directamente la calidad del empleo: “Los puestos que se destruyen son aquellos asociados a mayores derechos laborales”, explicó. A esto se suma una caída generalizada en diversos sectores, pero particularmente grave en construcción e industria. “La paralización casi completa de la obra pública se refleja en que la construcción sea uno de los sectores más afectados”, advirtió.

El impacto no se limita al sector que pierde empleos directamente. “La construcción dinamiza otras actividades, y cuando cae, arrastra a muchas más”, detalló. González remarcó que este efecto dominó impacta en el consumo general: “Menos personas con empleo significa menos capacidad de consumo, y eso retrae aún más la economía”.

Salarios estancados y pérdida de poder adquisitivo

En cuanto a los ingresos, la situación no es más alentadora. “El salario promedio registrado está por debajo del nivel que tenía antes de la asunción de Milei”, destacó la investigadora, aclarando que ese nivel ya venía cayendo desde 2018. Incluso en el mejor escenario, “el salario privado está igual que en noviembre de 2023, y con una leve tendencia negativa”, mientras que “el salario público está 15% por debajo de lo que era antes del cambio de gobierno”.

González explicó que los números reflejan el impacto de la inflación acumulada y la devaluación inicial del gobierno: “La fuerte inflación de principios de 2024 determinó un derrumbe en los salarios reales”, dijo. Aunque luego hubo una leve recuperación, “se llegó a un límite y desde ahí hay pequeñas disminuciones mensuales que se acumulan”.

Además, señaló que el freno a la negociación colectiva oficial también condicionó la evolución de los sueldos: “El intento del gobierno de ponerle un techo a las paritarias se refleja en salarios estancados o a la baja”, indicó. El panorama es aún más crítico en el sector público nacional, donde “el poder adquisitivo cayó en promedio un 30% desde diciembre”.

En cuanto al impacto concreto de los despidos, aclaró: “Los 185.000 empleos perdidos son puestos netos; no sabemos si esos cargos desaparecen o si fueron ocupados por otros”, y añadió que “la pérdida es clara: son 185.000 personas menos con empleo formal”.

