Un estudio señala que "el salario público cayó un 15% desde el cambio de gobierno”

Salarios estancados y pérdida de poder adquisitivo

En cuanto a los ingresos, la situación no es más alentadora. “El salario promedio registrado está por debajo del nivel que tenía antes de la asunción de Milei”, destacó la investigadora, aclarando que ese nivel ya venía cayendo desde 2018. Incluso en el mejor escenario, “el salario privado está igual que en noviembre de 2023, y con una leve tendencia negativa”, mientras que “el salario público está 15% por debajo de lo que era antes del cambio de gobierno”.