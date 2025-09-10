Un joven cura revela su sueldo en España: “menos que el salario mínimo”

Durante años, la vida de los sacerdotes ha estado rodeada de rumores y misterio: ¿cuánto ganan? ¿Viven cómodamente? Gonzalo Portillo, de 24 años y párroco en Santiago el Mayor de Totana, Murcia, ofrece una mirada sincera desde dentro del sacerdocio, revelando que su sueldo es menor que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y explicando las renuncias que implica esta vocación.