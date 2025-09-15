Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?

No es de Netflix, Disney+ ni HBO, sin embargo igualó a las series más premiadas en años anteriores.

¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?
Hace 2 Hs

La entrega de los premios Emmy confirmó que la superioridad de plataformas como Netflix, Disney+ y HBO ha llegado a su fin. Ninguna de estas plataformas dominó las listas de ganadores ni batió récords en la gala de la televisión estadounidense. Este resultado marca un cambio significativo en el panorama del streaming.

"Alba": la serie española de 13 capítulos que arrasa en Netflix y está basada en una exitosa telenovela turca

Alba: la serie española de 13 capítulos que arrasa en Netflix y está basada en una exitosa telenovela turca

El gran ganador de la noche fue Apple TV+, un servicio que, aunque no tenga el mayor número de suscriptores, está superando a sus competidores en calidad. La plataforma ha recibido el reconocimiento de la crítica, el público y ahora los premios, aunque no con sus series más populares. Este logro consolida su reputación en la industria del entretenimiento.

¿Cuál es la serie que se llevó la mayor cantidad de Emmys?

The Studio de Seth Rogen, una comedia sobre Hollywood, fue la gran vencedora de los Emmy 2025. La serie de Apple TV+ ganó trece estatuillas, incluyendo los premios a mejor comedia, mejor actor principal y mejor guion, ambos para Rogen. Este triunfo consolidó su lugar como una de las producciones más importantes del año en la televisión.

La serie de Cupertino se llevó a casa más de una docena de premios. Con esto, logró el récord de victorias para un programa nuevo y el récord de victorias en un solo año, superando la marca anterior de The Bear que tenía diez estatuillas. Además, Rogen igualó a otras figuras como Moira Demos, Amy Sherman-Palladino y Dan Levy por el mayor número de premios en una sola noche.

Una dura competencia con grandes series

Pese a sus veintitrés nominaciones, no todos esperaban un triunfo tan arrollador. Al competir directamente contra The Bear de Disney+, muchos expertos anticipaban que esta última producción volvería a dominar. Sin embargo, el resultado de la ceremonia demostró lo contrario, sorprendiendo a la mayoría de los críticos y espectadores.

La racha de victorias de The Bear llegó a su fin, pues se fue de la gala con las manos vacías. Lo mismo ocurrió con la tercera temporada de The White Lotus, que no pudo competir contra The Pitt. Esto podría marcar el inicio de una nueva era en la industria, aunque el tiempo lo dirá. Pareciera que la supremacía de las producciones de siempre llegó a su fin.

Temas NetflixAmazonDisney
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿La comida te hace lento?: estos son los alimentos que tenés evitar antes de una carrera

¿La comida te hace lento?: estos son los alimentos que tenés evitar antes de una carrera

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: Es muy estimulante

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: "Es muy estimulante"

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Se estrenó el tráiler de Yiya, la miniserie de la primera asesina serial argentina

Se estrenó el tráiler de "Yiya", la miniserie de la primera asesina serial argentina

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
3

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios