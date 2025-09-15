¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?

La racha de victorias de The Bear llegó a su fin, pues se fue de la gala con las manos vacías. Lo mismo ocurrió con la tercera temporada de The White Lotus, que no pudo competir contra The Pitt. Esto podría marcar el inicio de una nueva era en la industria, aunque el tiempo lo dirá. Pareciera que la supremacía de las producciones de siempre llegó a su fin.