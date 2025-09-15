¿Cuál es la serie que se llevó el mayor número de premios Emmy este año?

La entrega de los premios Emmy confirmó que la superioridad de plataformas como Netflix, Disney+ y HBO ha llegado a su fin. Ninguna de estas plataformas dominó las listas de ganadores ni batió récords en la gala de la televisión estadounidense. Este resultado marca un cambio significativo en el panorama del streaming.
El gran ganador de la noche fue Apple TV+, un servicio que, aunque no tenga el mayor número de suscriptores, está superando a sus competidores en calidad. La plataforma ha recibido el reconocimiento de la crítica, el público y ahora los premios, aunque no con sus series más populares. Este logro consolida su reputación en la industria del entretenimiento.
¿Cuál es la serie que se llevó la mayor cantidad de Emmys?
The Studio de Seth Rogen, una comedia sobre Hollywood, fue la gran vencedora de los Emmy 2025. La serie de Apple TV+ ganó trece estatuillas, incluyendo los premios a mejor comedia, mejor actor principal y mejor guion, ambos para Rogen. Este triunfo consolidó su lugar como una de las producciones más importantes del año en la televisión.
La serie de Cupertino se llevó a casa más de una docena de premios. Con esto, logró el récord de victorias para un programa nuevo y el récord de victorias en un solo año, superando la marca anterior de The Bear que tenía diez estatuillas. Además, Rogen igualó a otras figuras como Moira Demos, Amy Sherman-Palladino y Dan Levy por el mayor número de premios en una sola noche.
Una dura competencia con grandes series
Pese a sus veintitrés nominaciones, no todos esperaban un triunfo tan arrollador. Al competir directamente contra The Bear de Disney+, muchos expertos anticipaban que esta última producción volvería a dominar. Sin embargo, el resultado de la ceremonia demostró lo contrario, sorprendiendo a la mayoría de los críticos y espectadores.
La racha de victorias de The Bear llegó a su fin, pues se fue de la gala con las manos vacías. Lo mismo ocurrió con la tercera temporada de The White Lotus, que no pudo competir contra The Pitt. Esto podría marcar el inicio de una nueva era en la industria, aunque el tiempo lo dirá. Pareciera que la supremacía de las producciones de siempre llegó a su fin.