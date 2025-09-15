TV y series: “Adolescencia”, una de las grandes ganadoras en los Emmy

Visualizaciones

Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, “Adolescencia” narra la historia de un joven de 13 años detenido como sospechoso del asesinato con un cuchillo de una compañera de clases. Es “inconcebible ver algún modo en el que ‘Adolescencia’ pierda en la noche de los Emmy”, escribió John Ross de Vanity Fair. “El espíritu cultural de la época domina sobre todo en los Emmy”, agregó. Cada uno de sus cuatro episodios se grabaron en una toma única, y en conjunto forman un examen oportuno y trágico del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes.