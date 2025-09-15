TV y series: “Adolescencia”, una de las grandes ganadoras en los Emmy

La sátira del mundo de Hollywood, “The Studio”, despuntó con buen pie anoche al llevarse su primer premio Emmy en la gala de los llamados Oscar de la televisión, aunque “Adolescencia”, terminó con buenos premos también.
Luego de una fastuosa alfombra roja, la ceremonia empezó en el Teatro Peacock, en los Ángeles, con un segmento cómico que desentrañó la parrilla televisiva protagonizado por el presentador de la gala Nate Bargatze.
“The Studio” se embolsilló una temprana victoria de la mano de su protagonista y coescritor, Seth Rogen, quien se alzó con el premio a mejor actor de comedia.
La serie estaba encaminada a llevarse el codiciado premio a mejor producción de comedia.
Una carta de amor a Hollywood y una sátira ardiente de las muchas inseguridades, hipocresías y fallas morales de la industria, “The Studio” llegó a la noche de la televisión con 23 nominaciones, el mayor número para una comedia en un solo año.
“No sé que decir, esto es tan agradable”, dijo Rogen en un atropellado discurso al recibir la estatuilla de manos del presentador nocturno Stephen Colbert.
Otras contendoras destacadas de anoche fueron la exitosa producción de Netflix, “Adolescencia” que arrasó en las categorías de miniserie. Al cierre de esta edición había ganado el Emmy al mejor guión y el actor Owen Cooper ganó el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel de Jamie Miller, convirtiéndose en el ganador más joven en la historia de la categoría. Cooper también ostenta el récord de ser el actor más joven nominado para este premio.
En la serie, Jamie es un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase.
Visualizaciones
Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, “Adolescencia” narra la historia de un joven de 13 años detenido como sospechoso del asesinato con un cuchillo de una compañera de clases. Es “inconcebible ver algún modo en el que ‘Adolescencia’ pierda en la noche de los Emmy”, escribió John Ross de Vanity Fair. “El espíritu cultural de la época domina sobre todo en los Emmy”, agregó. Cada uno de sus cuatro episodios se grabaron en una toma única, y en conjunto forman un examen oportuno y trágico del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes.
El momento más intrigante de la ceremonia fue cuando se conoció quién venció en la categoría dramática.
El thriller de ciencia ficción de Apple TV+, “Severance”, y el drama médico de HBO, “The Pitt”, también dijeron presente con sus premios.
“Severance”, un drama psicológico ambientado en las oficinas de una sombría corporación en un futuro cercano, tiene 27 nominaciones, más que ninguna otra este año.
“The Pitt”, un drama médico concebido originalmente como una secuela de la exitosa “ER” y que emula buena parte de la serie, es otra gran candidata.