"Alba": la serie española de 13 capítulos que arrasa en Netflix y está basada en una exitosa telenovela turca

Lo más curioso (y revelador) es que Alba está basada en la primera telenovela turca que llegó a España y que marcó un antes y un después en la manera en que percibimos las ficciones de ese país. Se trata de ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, emitida por Nova en 2018, una historia que generó un intenso debate social y conquistó a la audiencia con su valentía.