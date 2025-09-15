Secciones
SociedadSalud

Este imperceptible hábito diario daña la memoria y acelera el envejecimiento

Un estudio reveló la importancia para lo cognitivo el consumo del agua.

La hidratación es clave para la salud cognitiva La hidratación es clave para la salud cognitiva El País
Hace 1 Hs

A medida que las personas envejecen, el cerebro, al igual que los otros órganos, se van deteriorando. Por esta razón, algunas personas mayores pueden sufrir de perdida de memoria, sin embargo, recientemente, un estudio reveló algunos hábitos que pueden ayudar a que la salud cognitiva se mantengan y no empeore.

Investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el CIBERobn, liderados por la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el CIBERobn, mostraron lo importante que es el consumo de agua y el nivel de hidratación para que las habilidades cognitivas no se vean afectadas con el tiempo.

Los efectos de la limpieza en nuestro cerebro, según la Psicología

Los efectos de la limpieza en nuestro cerebro, según la Psicología

Para ello examinaron a casi 2.000 adultos mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico como parte del estudio PREDIMED-Plus. Los expertos, a lo largo de dos años, evaluaron de cerca la salud cognitiva mediante una serie de pruebas neuropsicológicas y una evaluación general de su estado mental.

Cuál es el imperceptible hábito diario que daña la memoria y acelera el envejecimiento

Los hallazgos destacaron que las personas mayores con estas afecciones estaban mal hidratadas y experimentaron un deterioro cognitivo más acentuado con el tiempo en comparación con aquellos que estaban bien hidratados.

El agua, que representa el 60% de nuestro peso corporal y es esencial para todas las funciones del cuerpo, resulta fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, a menudo olvidamos lo crucial que es mantenerse hidratado y cómo afecta la falta de hidratación a la función cognitiva y la memoria.

La guía de Hidratación del Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) indica que perdemos aproximadamente 2 litros de agua diariamente sin darnos cuenta, a través de la sudoración, la respiración y las visitas al baño. El cuerpo nos brinda señales de que necesitamos más agua, como la sequedad en la boca, debilidad, dolor de cabeza, piel seca, dificultad para concentrarse o fatiga.

El color de la orina también puede indicar si estamos bien hidratados; cuanto más claro sea, mejor hidratado estaremos. Los expertos del IIAS sugieren beber entre 8 y 10 vasos de agua al día, lo que equivale a un vaso cada dos horas, y no esperar a tener sed, ya que es una señal de deshidratación.

En ese sentido, se aconseja beber uno o dos vasos de agua lentamente al levantarse, llevar una botella de agua cuando se sale de casa y tomar sorbos cada dos horas, consumir alimentos con alto contenido de agua como frutas y verduras, acompañar las comidas con agua, aumentar la ingesta de agua durante el ejercicio o la exposición al sol y tomar un vaso de agua antes de dormir.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo mejorar la memoria: los cuatro hábitos clave recomendados por Harvard

Cómo mejorar la memoria: los cuatro hábitos clave recomendados por Harvard

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

Las personas que se acuestan tarde están en riesgo de padecer diabetes, según un estudio

¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

¿Revolución matera?: el dispositivo que promete jubilar a los termos

¿Revolución matera?: el dispositivo que promete jubilar a los termos

¿Por qué los ríos de Alaska aparecieron teñidos de naranja?: la irreversible transformación del Ártico

¿Por qué los ríos de Alaska aparecieron teñidos de naranja?: la irreversible transformación del Ártico

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
2

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
3

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
4

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
5

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
6

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

Más Noticias
Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios