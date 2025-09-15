Este imperceptible hábito diario daña la memoria y acelera el envejecimiento

En ese sentido, se aconseja beber uno o dos vasos de agua lentamente al levantarse, llevar una botella de agua cuando se sale de casa y tomar sorbos cada dos horas, consumir alimentos con alto contenido de agua como frutas y verduras, acompañar las comidas con agua, aumentar la ingesta de agua durante el ejercicio o la exposición al sol y tomar un vaso de agua antes de dormir.