Las personas que consumen comida picante presentan mayor riesgo de padecer demencia, según la ciencia

El picante no solo es un condimento gastronómico si no también un emblema de ciertas culturas del mundo. Para algunos, este tipo de especia es la parte fundamental de sus dietas aportando un sabor audaz e induciendo a una experiencia particular, con calores y sensación de ardor. Sin embargo, el condimentar las comidas con este sabor de manera rutinaria ha mostrado ciertas contraindicaciones, como el aumento del riesgo de padecer deterioro cognitivo.