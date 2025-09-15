Cárcel de Benjamín Paz: inauguran mañana 800 nuevas plazas

El gobernador Osvaldo Jaldo inaugurará mañana la segunda y última etapa del servicio penitenciario de Benjamín Paz, una obra que, según subrayó, no tiene precedentes en la Argentina reciente.
El mandatario remarcó que quedarán habilitados oficialmente cuatro pabellones más, lo que dará capacidad para 800 plazas adicionales que se suman a las 800 actuales, para totalizar 1.600. La construcción demandó casi dos años de trabajo y se llevó a cabo con una fuerte inversión con dinero de las arcas provinciales.
El aeropuerto
La firma Aeropuertos Argentina, concesionaria de la red de aeroestaciones, declaró admisible a cinco empresas y a dos Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para que avancen con la oferta para iniciar los trabajos en el Benjamín Matienzo. Se trata de PMP SRL-Szczech SA (UTE), Del Sol SA, Conorvial SA, Constructora Sudamericana, Procon SRL, Criba SA y Pose SA-Gama SA (UTE). Estas compañías fueron invitadas al acto que se realizará mañana, desde las 15, en la sede de Aeropuertos Argentina 2000, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.