Cárcel de Benjamín Paz: inauguran mañana 800 nuevas plazas

El aeropuerto

La firma Aeropuertos Argentina, concesionaria de la red de aeroestaciones, declaró admisible a cinco empresas y a dos Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para que avancen con la oferta para iniciar los trabajos en el Benjamín Matienzo. Se trata de PMP SRL-Szczech SA (UTE), Del Sol SA, Conorvial SA, Constructora Sudamericana, Procon SRL, Criba SA y Pose SA-Gama SA (UTE). Estas compañías fueron invitadas al acto que se realizará mañana, desde las 15, en la sede de Aeropuertos Argentina 2000, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.