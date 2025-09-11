Secciones
Seguridad

Desde el próximo martes, la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

Se pone en marcha el segundo módulo de cuatro pabellones, por lo que la capacidad del centro penitenciario ascenderá a 1.600 reos.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó este mediodía que el próximo martes quedará inaugurada la segunda y última etapa del servicio penitenciario de Benjamín Paz, una obra que, según subrayó, no tiene precedentes en la Argentina reciente.

“Estamos habilitando la penitenciaría de Benjamín Paz, la segunda y última etapa: cuatro pabellones más, 800 plazas adicionales que sumadas a las 800 que ya tenemos llegamos a mil seiscientas plazas en total”, explicó el mandatario en conferencia de prensa.

Recordó que la construcción demandó casi dos años de trabajo y una fuerte inversión con dinero de las arcas de la provincia. “Ninguna provincia de la República Argentina, en este año y nueve meses, tiene un establecimiento carcelario de estas características, hecho a nuevo como lo tiene Tucumán”, afirmó.

La obra atravesó demoras y falta de financiamiento. Fondos nacionales prometidos no llegaron a tiempo y la edificación quedó paralizada. “Nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hicimos un gran esfuerzo financiero, porque los recursos de la Nación estaban atrasados. La provincia empezó a poner una cuota aparte y hoy, gracias a Dios, la estamos terminando”, detalló.

Descomprimir

El complejo, ubicado en el departamento Trancas, permitirá descomprimir la situación de las comisarías, que inevitablemente eran utilizadas como lugares de detención transitoria por falta de espacio en las diferentes unidades de la Cárcel de Villa Urquiza, que ya tiene más de 100 años de existencia. “Con esto vamos a alivianar las comisarías y a tener más policías en la calle para tareas de seguridad preventiva”, agregó Jaldo.

Con la finalización de la segunda etapa, Benjamín Paz se consolida como el establecimiento penitenciario más grande y moderno del país, "un proyecto que busca además de ampliar la capacidad de alojamiento sino también mejorar las condiciones de detención y reforzar el sistema de seguridad provincial", cerró Jado.

