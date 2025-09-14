Se conoció qué le dijo Thiago Medina al hombre que lo ayudó después del choque

El ex Gran Hermano Thiago Medina continúa en estado delicado luego del grave accidente en motocicleta que sufrió el viernes. Ahora se conoció el estremecedor testimonio de Raúl Argañaraz, el hombre que lo asistió en la ruta segundos después del impacto.
El accidente de Thiago Medina en moto
Según relató Argañaraz en diálogo con Marcela Tauro para Infama, él viajaba detrás de Thiago cuando el joven chocó contra un automóvil que frenó de manera brusca en plena curva.
“Nos dijo que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire”, contó.
El testigo señaló que el conductor del auto permaneció en el lugar y fue demorado por la policía. Además, explicó que la zona estaba casi a oscuras: “En ese sector no había iluminación porque la luminaria estaba quemada. Tuvimos que usar las linternas de los celulares para evitar que los autos que venían detrás nos pasaran por encima”.
La frase desesperada de Thiago Medina
Raúl también reveló que la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en llegar, lo que los obligó a mantener a Thiago consciente mientras intentaban avisar a su familia. “Estaba confundido, no recordaba la clave de su celular y quería reincorporarse. En un momento se dio vuelta y empezó a perder sangre por la boca”, relató.
Fue en ese instante cuando el joven pronunció la escalofriante frase que heló a quienes lo asistían:
“Nos dijo que no quería morir”.
Qué se sabe sobre la salud de Thiago Medina
El ex participante de Gran Hermano fue operado de urgencia tras el accidente y continúa bajo cuidados médicos. Sus familiares pidieron respeto y cautela mientras evoluciona su recuperación.