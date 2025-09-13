Secciones
Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

El influencer tiene comprometido un pulmón, un brazo y le extirparon el bazo.

Daniela Celis estuvo por la madrugada esperando conocer más sobre la salud de Thiago Medina, pese a haberse separado hace algunas semanas. Daniela Celis estuvo por la madrugada esperando conocer más sobre la salud de Thiago Medina, pese a haberse separado hace algunas semanas.
13 Septiembre 2025

Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, se encuentra en grave estado luego del accidente que protagonizó el jueves por la noche. El mediático pasó horas en el quirófano donde los médicos lograron estabilizarlo luego de haber chocado con un auto en su moto. En un repaso de sus últimos posteos, se vio al influencer manejando una bicicleta.

Aún nadie pudo dar explicaciones de cómo fue el accidente de Thiago Medina. Es que el joven de 22 años se encuentra internado en terapia intensiva, “totalmente sedado”, según informó su ex pareja y compañera de reality, Daniela Celis. Por eso, algunos seguidores fueron al perfil del mediático en busca de algún indicio.

Las últimas publicaciones de Thiago Medina antes del accidente

Medina se define a sí mismo como creador de contenido. Aunque algunas publicaciones de otros creadores figuran antes en su perfil, la última que salió de su autoría, fue la que hizo el 1 de septiembre deseando a sus seguidores un buen comienzo de semana y dándoles una actualización de su estado de salud, ya que había pasado algunos días enfermo.

Pero en sus historias, que pueden verse solo por 24 horas, una llamó la atención. Este jueves, poco después del mediodía, Medina reposteó una foto en la que Elias Tom, un streamer con el que grabó una transmisión en vivo ayer, le agradecía por haber colaborado con él. “Rompimos”, escribió en respuesta Medina.

Pero la última historia que fue publicada se subió a la misma hora. En un breve video, se ve cómo el influencer maneja su bicicleta mientras, con una mano muestra una tarjeta que le regalaron y con la otra filma. “Gracias por el regalo”, escribió en el video el influencer en referencia a la cadena que le obsequió un emprendimiento.

Según informó el periódico La Nación, que tuvo contacto con fuentes policiales que asistieron al accidentado, el choque ocurrió en Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, Buenos Aires. Medina chocó contra un auto en la esquina de avenida San Martín y La Providencia. Por ahora, se sigue aguardando el parte que tendría que haber salido a las 11.

