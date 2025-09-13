Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Las últimas publicaciones de Thiago Medina antes del accidente

Medina se define a sí mismo como creador de contenido. Aunque algunas publicaciones de otros creadores figuran antes en su perfil, la última que salió de su autoría, fue la que hizo el 1 de septiembre deseando a sus seguidores un buen comienzo de semana y dándoles una actualización de su estado de salud, ya que había pasado algunos días enfermo.