Secciones
Suscribite
Ingresar
LG Play
Buen día
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
Le dictaron prisión preventiva por 45 días.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 10 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Banda del Río Salí
Mariana Rivadeneira
Ministerio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
Más Noticias
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido
Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas
Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más