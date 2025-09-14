Secciones
Seguridad

Prisión preventiva por 45 días para el acusado de intentar raptar a dos menores en San Andrés

“Se trata de delitos graves cometidos contra menores de edad, lo que revela por parte del imputado una particular selección respecto de las víctimas”, señaló la fiscalía.

Hace 1 Hs

La Justicia dispuso la prisión preventiva por el plazo de 45 días para el hombre acusado de haber intentado raptar a dos menores de edad en la comuna de San Andrés. 

La medida fue ordenada este domingo durante una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), en la que se realizó el control de aprehensión, la formalización de la investigación penal y el planteo de medidas de coerción.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, está cargo de la causa. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Mónica Torchan acusó al hombre de rapto en grado de tentativa y corrupción de una menor de 18 años y otra de 13 años, todos en calidad de autor.

El juez interviniente, Guillermo Di Lella, hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), entendiendo que los hechos imputados revisten una gravedad particular, especialmente por tratarse de víctimas menores de edad. 

“Se trata de delitos graves cometidos contra menores de edad, lo que revela por parte del imputado una particular selección respecto de las víctimas”, señaló la representante del MPF, quien además subrayó la importancia de proteger el interés superior del niño ante situaciones de extrema vulnerabilidad.

El acusado fue aprehendido el 13 de septiembre por efectivos de la comisaría de San Andrés, tras haberse recibido dos denuncias que señalaban que un sujeto que se desplazaba en un automóvil había intentado forzar a dos niñas a subir al vehículo. 

La Policía logró divisarlo en las inmediaciones de las rutas nacional 9 y la provincial 306. Al notar la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado en ruta 9 y calle Congreso, en Banda del Río Salí, y trasladado a sede policial.

La causa continuará bajo investigación mientras el imputado permanece privado de su libertad.

Temas Poder Judicial de TucumánPolicía de TucumánSan AndrésMariana RivadeneiraMinisterio Público Fiscal
