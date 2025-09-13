Un hombre habría intentado secuestrar a una niña en San Andrés, las cámaras lo registraron y fue detenido

Minutos antes, un llamado radial de la Unidad Regional Este había advertido que un móvil de la Comisaría de San Andrés se encontraba tras el mismo automóvil, señalado por vecinos como un sospechoso de haber intentado secuestrar a una niña. La denuncia había sido realizada por la madre de la víctima, quien alertó de manera urgente a las autoridades.