Un hombre habría intentado secuestrar a una niña en San Andrés, las cámaras lo registraron y fue detenido

Un operativo desplegado en la madrugada del sábado terminó con la aprehensión de un hombre acusado de haber intentado secuestrar a una menor de edad en la localidad de San Andrés, departamento Cruz Alta. La secuencia completa fue registrada por las cámaras de seguridad del municipio, que permitieron activar un rápido accionar policial.
A las 0.58, una cámara fija ubicada en la intersección de ruta 306 y ex ruta 9 captó a un Peugeot 208 color bordó que salía a toda velocidad del semáforo, perseguido de cerca por una camioneta Fiat Strada blanca en la que se trasladaban efectivos policiales alertados sobre la situación.
En las imágenes se observa cómo uno de los uniformados desciende de la camioneta para intentar interceptar al vehículo en fuga, que continuó su marcha hacia el norte en dirección a Banda del Río Salí. Los operadores del Centro de Monitoreo Municipal, al advertir la maniobra, emitieron la alerta inmediata a los vigías de la zona.
Minutos antes, un llamado radial de la Unidad Regional Este había advertido que un móvil de la Comisaría de San Andrés se encontraba tras el mismo automóvil, señalado por vecinos como un sospechoso de haber intentado secuestrar a una niña. La denuncia había sido realizada por la madre de la víctima, quien alertó de manera urgente a las autoridades.
Gracias al despliegue coordinado entre personal policial y civil, el Peugeot fue interceptado poco después en la intersección de ex ruta 9 y calle Congreso. El conductor, de 47 años, fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial de San Andrés.
Durante el procedimiento se secuestró el vehículo utilizado en la fuga, que quedó a disposición de la investigación. La Fiscalía de Delitos Complejos convalidó la aprehensión del acusado y dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes.
En las próximas horas se espera la declaración de testigos y nuevas medidas periciales que permitan esclarecer por completo el hecho.