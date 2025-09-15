Lago San Miguel: nostalgia y nuevas experiencias en botes a pedal

El viernes pasado se inauguraron las nuevas bicicletas acuáticas, que permitirán recorrer el lago de punta a punta. Y si bien el servicio solo funcionó ese día (debido a un problema con las algas que dificultaba el avance), ya se comunicó que posiblemente desde este martes estarán nuevamente disponibles. Lo que sí se pudo disfrutar durante las últimas 72 horas fueron los seis botes a pedal, que hicieron recordar a los tucumanos las épocas doradas de este emblemático espacio verde.