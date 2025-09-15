Secciones
Opinión›› PANORAMA TUCUMANO

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
Bruno Farano
Por Bruno Farano Hace 9 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético Talleres de CórdobaRoberto SagraClaudio "Chiqui" TapiaSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuando tu identidad se convierte en dataset de prueba

Cuando tu identidad se convierte en dataset de prueba

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
2

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
3

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
4

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
6

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Más Noticias
¿Cuándo fue la última vez que San Martín convirtió cuatro goles en La Ciudadela?

¿Cuándo fue la última vez que San Martín convirtió cuatro goles en La Ciudadela?

La contundente declaración de Mariano Campodónico, luego de la goleada de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela

La contundente declaración de Mariano Campodónico, luego de la goleada de San Martín sobre Atlanta en La Ciudadela

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

San Martín de Tucumán se reencontró con su esencia y goleó por 4-0 a un Atlanta sorprendido

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Dotarán de iluminación a rutas y accesos a ciudades de Tucumán

Dotarán de iluminación a rutas y accesos a ciudades de Tucumán

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Comentarios