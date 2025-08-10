 En su visita a Tucumán, "Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín
En su visita a Tucumán, "Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín

El presidente de la AFA participó en la exposición de las copas de la Selección y compartió la foto con la dirigencia “santa” y autoridades provinciales y municipales.

Hace 1 Hs

A horas de un partido que puede marcar el rumbo de la temporada, Claudio “Chiqui” Tapia sumó una postal de peso para San Martín. En la previa del duelo contra Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa del "Santo", acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.

En ese escenario, donde relucían la Copa del Mundo 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalíssima 2022, también estuvieron presentes el presidente Rubén Moisello, el vicepresidente Bruno Sogno y el tesorero Hugo Ledesma. La foto, que combinó fútbol, política e institucionalidad, llegó en un momento en el que cada gesto de apoyo cuenta para un San Martín que busca afirmarse en la pelea.

La presencia de Tapia no solo reforzó el vínculo con la institución de Bolívar y Pellegrini, sino que también dio visibilidad a la flamante indumentaria, que se convirtió en protagonista de la jornada. Con un diseño blanco y detalles grises, la prenda fue uno de los focos de atención antes del pitazo inicial frente a Madryn.

Un vínculo que se afianza

La visita se suma a la realizada el pasado 2 de mayo, cuando se reanudó el diálogo formal con el club. En esa oportunidad, el presidente de la AFA recorrió el complejo Natalio Mirkin, La Ciudadela y las obras proyectadas, antes de compartir un almuerzo en el hotel Hilton Garden Inn. Allí recibió la camiseta alternativa negra de Kappa, con una franja cruzada inspirada en el uniforme del General San Martín, y fue el primer homenajeado con esa prenda.

En aquel encuentro, Tapia destacó. “Me encontré con una institución muy bien. Con un complejo deportivo de altísimo nivel, con obras y planificación. Es un ejemplo de crecimiento con visión a futuro”. También subrayó la relevancia del club. “La Ciudadela es patria. San Martín es patria. En este estadio se forjó parte de la historia más grande del fútbol del interior. Encontrarse con un club así no es un asombro: es una reivindicación, es un reconocimiento”.

