En su visita a Tucumán, "Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín

A horas de un partido que puede marcar el rumbo de la temporada, Claudio “Chiqui” Tapia sumó una postal de peso para San Martín. En la previa del duelo contra Deportivo Madryn, el presidente de la AFA posó con la nueva camiseta alternativa del "Santo", acompañado por dirigentes del club, la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, en el marco de la exposición de las copas ganadas por la Selección Argentina en el Palacio de los Deportes.