Se viene una nueva Marcha Federal: "El Garrahan y la universidad pública son una sola causa"

La decisión se selló en una reunión encabezada por el presidente del CIN, Oscar Alpa, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, con la participación del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho. Todos los presentes alertaron sobre la grave crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y llamaron a una respuesta masiva en las calles.