Se viene una nueva Marcha Federal: "El Garrahan y la universidad pública son una sola causa"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Hospital Garrahan anunciaron que marcharán juntos en la tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo miércoles 17 de septiembre. La movilización coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados sobre los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, en un contexto de desfinanciamiento de ambos sectores por parte del gobierno libertario.
La decisión se selló en una reunión encabezada por el presidente del CIN, Oscar Alpa, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, con la participación del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho. Todos los presentes alertaron sobre la grave crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y llamaron a una respuesta masiva en las calles.
En el Garrahan, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, Norma Lezana, fue contundente en su postura: “El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, declaró.
En paralelo, bloques opositores convocaron a una sesión especial en Diputados para ese mismo día, en la que buscarán revertir los vetos presidenciales, exigir informes a funcionarios del Ejecutivo y crear comisiones investigadoras sobre temas sensibles para la administración de Milei. Para lograrlo, necesitan alcanzar los dos tercios de los votos, un objetivo aún incierto, consignó el diario BAE.
La jornada promete estar marcada por la tensión política y social. Rectores, médicos pediátricos y sindicatos docentes ya confirmaron que se movilizarán hacia Plaza de Mayo, en Capital Federal. Por su parte, el oficialismo intentará asegurar el apoyo de legisladores provinciales mediante posibles concesiones fiscales en el presupuesto 2026.
Críticas al diputado Campero
El viernes, hubo un cruce entre docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Mariano Campero, diputado alineado al gobierno de Milei. El parlamentario defendió las decisiones del oficialismo, mientras que los educadores y trabajadores universitarios, que llevaban a cabo una jornada de protesta en el Recortado, cuestionaron la posición del ex intendente de Yerba Buena en el Congreso nacional, en respaldo a las iniciativas libertarias.