Video: el golazo olímpico de Di María frente a Boca que enloqueció al Gigante de Arroyito

El encuentro estaba 1-0 para el “Xeneize” gracias al cabezazo de Rodrigo Battaglia, pero el “Fideo” cambió la historia. Desde un tiro de esquina en la banda derecha, ejecutó un remate cerrado al segundo palo que sorprendió a Leandro Brey y terminó en la red. Una obra maestra pocas veces vista en el fútbol profesional.