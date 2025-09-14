Secciones
Video: el golazo olímpico de Di María frente a Boca que enloqueció al Gigante de Arroyito

El “Fideo” sorprendió al "Xeneize" con un gol directo desde el córner y volvió a brillar en Rosario Central. El campeón del mundo ya había convertido un tanto similar en Benfica.

Hace 1 Hs

Ángel Di María volvió a demostrar que su zurda es mágica. En la fecha 8 del torneo Clausura, el crack rosarino convirtió un golazo olímpico para Rosario Central contra Boca, desatando la euforia en el Gigante de Arroyito.

El encuentro estaba 1-0 para el “Xeneize” gracias al cabezazo de Rodrigo Battaglia, pero el “Fideo” cambió la historia. Desde un tiro de esquina en la banda derecha, ejecutó un remate cerrado al segundo palo que sorprendió a Leandro Brey y terminó en la red. Una obra maestra pocas veces vista en el fútbol profesional.

Para Di María, en cambio, fue el segundo: ya había anotado de esta manera en la Champions League con Benfica frente al RB Salzburgo.

En su regreso a Central, el campeón del mundo sigue sumando capítulos épicos. Venía de darle el triunfo a su equipo en el clásico contra Newell’s con un tiro libre inolvidable y ahora firmó un gol de antología que quedará grabado en la historia del club.

Mirá el golazo olímpico de Di María a Boca

