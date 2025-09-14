El Vaticano como nunca se vio: Música, drones y 300.000 personas en la Plaza de San Pedro

Artistas globales con un mensajes de paz

Consciente de las polémicas y en sintonía con la solemne locación, la cantante colombiana Karol G apareció en el escenario con un atuendo sobrio: un vestido negro, atildado, sin escotes y de mangas largas. Ella fue una de las artistas más aplaudidas por sus fans, quienes exhibieron banderas de su país, y se lució cantando en dúo con Andrea Bocelli el famoso himno a la música “Vivo per lei”. Bocelli, católico practicante y figura central del concierto, también interpretó, entre otros temas, el “Ave María” de Schubert, mientras miles de drones crearon coreografías luminosas cautivantes, representando en el cielo imágenes de la Capilla Sixtina, una gigantesca paloma de la paz, las dos manos de la Creación de Adán y La Piedad, de Miguel Ángel, dejando a todos maravillados.