Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, ya es santo: el Vaticano canonizó al primer milenial

La misa solemne comenzó a las 10 de la mañana (hora de Roma) y fue presidida por el papa León XIV, quien también canonizó al estudiante turinés Pier Giorgio Frassati (1901-1925), reconocido por su compromiso social y espiritual. “El ejemplo de ambos es una invitación dirigida a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a convertirla en una obra maestra”, señaló el pontífice.