Secciones
Deportes

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

En una transmisión en vivo, un fanático le preguntó quién era su mejor amigo dentro del exigente mundo de la Fórmula 1, la revelación sorprendió a muchos.

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1
Hace 2 Hs

Mientras se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto aprovechó un descanso para conectar con sus seguidores y responder preguntas sobre su vida personal. En una transmisión en vivo, un fanático le preguntó quién era su mejor amigo dentro del exigente mundo de la Fórmula 1, una revelación que sorprendió a muchos.

Franco Colapinto habló con F1.com: recuerdos de Bakú, Fangio y su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto habló con F1.com: recuerdos de Bakú, Fangio y su futuro en la Fórmula 1

Colapinto no dudó en nombrar a Gabriel Bortoleto, un piloto brasileño al que conoce desde hace años, incluso desde sus días en el karting. El pilarense explicó que su amistad se debe a que lo considera un gran tipo y a la conexión que sienten por ser ambos latinos. Por estas razones, afirmó que Bortoleto es la persona con la que se siente más cercano en el ambiente de la alta competencia.

Quién es el mejor amigo de Franco Colapinto en el Paddock

La declaración de Colapinto sobre su amistad con Bortoleto llegó poco después de que el brasileño elogiara su rendimiento en el Gran Premio de Canadá. En aquella ocasión, Bortoleto reconoció que el argentino le había ejercido una gran presión, admitiendo que de haber seguido una o dos vueltas más, no habría podido contenerlo. Con su comentario, el brasileño destacó el alto nivel de exigencia que Colapinto le impone a sus competidores.

Además de hablar sobre su amistad con Bortoleto, el piloto argentino de 22 años sorprendió a sus seguidores al responder a otra pregunta personal. Al ser consultado sobre a qué tres figuras de la Fórmula 1 invitaría a cenar, Colapinto eligió a quienes considera sus "héroes" de la infancia. Los pilotos que mencionó fueron Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. La elección se basa en su admiración por las diferentes épocas del deporte y el deseo de escuchar de primera mano las historias de estos íconos.

Quién es Gabriel Bortoleto

La revelación de Franco Colapinto sobre su amistad con Gabriel Bortoleto despertó el interés del público por la carrera de este joven piloto. Nacido en Brasil el 14 de octubre de 2004, Bortoleto se inició en el karting y luego compitió en la Fórmula 4 italiana, la Fórmula Regional Europea y las Fórmulas 3 y 2. Su talento lo llevó a ser campeón de estas últimas en 2023 y 2024, logros que le aseguraron un lugar en la F1.

El joven profesional debutó en la temporada 2025 con el equipo Kick Sauber, representado por la agencia de Fernando Alonso, A14 Management. El bicampeón de F1 lo ha elogiado públicamente, afirmando que es la "gran promesa" de Brasil, un país que dio a luz a leyendas del automovilismo como Ayrton Senna y Nelson Piquet. Alonso llegó a decir que Bortoleto es "el mejor piloto de su generación" y lamentó que su talento no fuera reconocido a la misma escala que el de otros pilotos.

Temas Franco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La manager de Franco Colapinto dejó una sugerente frase sobre su futuro en la Fórmula 1

La manager de Franco Colapinto dejó una sugerente frase sobre su futuro en la Fórmula 1

Colapinto terminó en el puesto 17°; Max Verstappen ganó en Monza

Colapinto terminó en el puesto 17°; Max Verstappen ganó en Monza

La gran jugada de Alpine y Renault rumbo a 2026 deja a Franco Colapinto bajo la lupa

La gran jugada de Alpine y Renault rumbo a 2026 deja a Franco Colapinto bajo la lupa

Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
3

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
5

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios