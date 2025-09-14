Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Además de hablar sobre su amistad con Bortoleto, el piloto argentino de 22 años sorprendió a sus seguidores al responder a otra pregunta personal. Al ser consultado sobre a qué tres figuras de la Fórmula 1 invitaría a cenar, Colapinto eligió a quienes considera sus "héroes" de la infancia. Los pilotos que mencionó fueron Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. La elección se basa en su admiración por las diferentes épocas del deporte y el deseo de escuchar de primera mano las historias de estos íconos.