Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Mientras se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto aprovechó un descanso para conectar con sus seguidores y responder preguntas sobre su vida personal. En una transmisión en vivo, un fanático le preguntó quién era su mejor amigo dentro del exigente mundo de la Fórmula 1, una revelación que sorprendió a muchos.
Colapinto no dudó en nombrar a Gabriel Bortoleto, un piloto brasileño al que conoce desde hace años, incluso desde sus días en el karting. El pilarense explicó que su amistad se debe a que lo considera un gran tipo y a la conexión que sienten por ser ambos latinos. Por estas razones, afirmó que Bortoleto es la persona con la que se siente más cercano en el ambiente de la alta competencia.
Quién es el mejor amigo de Franco Colapinto en el Paddock
La declaración de Colapinto sobre su amistad con Bortoleto llegó poco después de que el brasileño elogiara su rendimiento en el Gran Premio de Canadá. En aquella ocasión, Bortoleto reconoció que el argentino le había ejercido una gran presión, admitiendo que de haber seguido una o dos vueltas más, no habría podido contenerlo. Con su comentario, el brasileño destacó el alto nivel de exigencia que Colapinto le impone a sus competidores.
Además de hablar sobre su amistad con Bortoleto, el piloto argentino de 22 años sorprendió a sus seguidores al responder a otra pregunta personal. Al ser consultado sobre a qué tres figuras de la Fórmula 1 invitaría a cenar, Colapinto eligió a quienes considera sus "héroes" de la infancia. Los pilotos que mencionó fueron Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. La elección se basa en su admiración por las diferentes épocas del deporte y el deseo de escuchar de primera mano las historias de estos íconos.
Quién es Gabriel Bortoleto
La revelación de Franco Colapinto sobre su amistad con Gabriel Bortoleto despertó el interés del público por la carrera de este joven piloto. Nacido en Brasil el 14 de octubre de 2004, Bortoleto se inició en el karting y luego compitió en la Fórmula 4 italiana, la Fórmula Regional Europea y las Fórmulas 3 y 2. Su talento lo llevó a ser campeón de estas últimas en 2023 y 2024, logros que le aseguraron un lugar en la F1.
El joven profesional debutó en la temporada 2025 con el equipo Kick Sauber, representado por la agencia de Fernando Alonso, A14 Management. El bicampeón de F1 lo ha elogiado públicamente, afirmando que es la "gran promesa" de Brasil, un país que dio a luz a leyendas del automovilismo como Ayrton Senna y Nelson Piquet. Alonso llegó a decir que Bortoleto es "el mejor piloto de su generación" y lamentó que su talento no fuera reconocido a la misma escala que el de otros pilotos.