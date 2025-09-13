Franco Colapinto habló con F1.com: recuerdos de Bakú, Fangio y su futuro en la Fórmula 1

En la antesala del Gran Premio de Bakú, Franco Colapinto volvió a ser protagonista, esta vez fuera de la pista. El piloto argentino brindó una extensa entrevista al sitio oficial F1.com, en la que habló de su presente, de sus pasiones y de cómo imagina el futuro. Entre recuerdos de la infancia, anécdotas personales y reflexiones sobre la categoría reina del automovilismo, el joven de Pilar dejó definiciones que lo pintan de cuerpo entero.
Consultado sobre cómo se definiría en pocas palabras, no dudó en elegir tres rasgos: “Humilde, cariñoso y apasionado”, aseguró. Ese mismo espíritu lo acompaña desde chico, cuando descubrió que la velocidad sería parte de su vida. “De joven solía andar mucho en quad. Desde que empecé a ver la F1 me enamoré de la categoría, tenía unos seis años. Luego empecé a ir a ver carreras en Argentina, el TC y todos esos campeonatos. Cuando crecí, pensé: ‘¡Tengo muchas ganas de ir a la F1!’”, recordó.
El piloto de Alpine también se permitió hablar de cuestiones más personales. Entre risas, reveló que aprobó su examen de conducir en el primer intento: “¡Uno! Solo uno. No como los demás pilotos de F1. He oído que han sido muy malos en esto”, bromeó. Ese costado distendido también se reflejó cuando nombró a su mejor amigo dentro del paddock: “Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos karting. Es un buen tipo, y ambos somos latinos”.
Colapinto no dejó afuera a sus ídolos. Si pudiera invitar a tres figuras de la Fórmula 1 a cenar, elegiría a Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. “Estos son los pilotos que más admiro, los héroes desde muy pequeño. Escuchar la diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento… sería hermoso y un buen resumen de la historia del deporte”, explicó.
La charla también permitió conocer su costado fuera de las pistas. Fanático de la playa y de las vacaciones familiares en México, Colapinto contó que hoy extraña esos momentos de descanso. Además, reveló sus gustos en cine y series: “Me encanta Suits, la vi hace mucho. Películas… El Lobo de Wall Street, Rush y también las de acción”.
En cuanto a idiomas, admitió que sigue aprendiendo francés gracias a la convivencia con Pierre Gasly en Alpine. “Hablo español, italiano e inglés. Algo de portugués, pero no puedo decir que sea un cuarto idioma; ¡quizás tres y medio!”, dijo entre risas.
El recuerdo más fuerte de su corta carrera en la máxima categoría tiene nombre y lugar: Bakú, justamente. “Creo que fue en Bakú el año pasado, mi segunda carrera. Estar en la Q3 y en los puntos fue uno de los mejores momentos. No tenía preparación, así que fue un comienzo bastante bueno e impresionante”, valoró.
Antes de despedirse, dejó claro qué desea para los próximos años: “¿Dónde quiero estar en cinco años? ¡Aún aquí, en la F1!”. Una frase que refleja no solo ambición, sino también la convicción de que su historia en el automovilismo recién comienza.