Batalla de Mountain Bike: Ovejero está listo para otro desafío en bicicleta

La Batalla de Mountain Bike se convirtió en una cita que Claudio no se pierde. Ha participado en cinco de las seis ediciones y este año volverá a estar en la línea de largada del circuito más exigente: los 100 kilómetros. Para él, no hay duda de que es una de las pruebas más desafiantes del calendario tucumano. “Es una carrera muy extrema, los 100 kilómetros se sienten siempre. Y además, casi todos los años nos toca mucho calor, lo que la hace todavía más dura. Este año parece que el clima va a estar más tranquilo, pero de todas maneras es un reto enorme”, dijo en relación al clima de hoy.