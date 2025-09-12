Secciones
La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La previa incluirá la “Batalla Kids”, pensada para chicos de hasta 9 años, mientras que el domingo se correrán los tres recorridos principales con más de 800 participantes en escena.

El pelotón avanza por avenida Aconquija rumbo al cerro San Javier, uno de los tramos más exigentes de la Batalla de Tucumán MTB. El pelotón avanza por avenida Aconquija rumbo al cerro San Javier, uno de los tramos más exigentes de la Batalla de Tucumán MTB.
