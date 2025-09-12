Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Más deportes
La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva
La previa incluirá la “Batalla Kids”, pensada para chicos de hasta 9 años, mientras que el domingo se correrán los tres recorridos principales con más de 800 participantes en escena.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
El pelotón avanza por avenida Aconquija rumbo al cerro San Javier, uno de los tramos más exigentes de la Batalla de Tucumán MTB.
Por
Maria Sofia Lucena
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista
Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?
Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días
"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más