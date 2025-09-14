Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Comenzó la etapa culminante de La Voz Argentina, la competencia más observada del país debe seleccionar a sus mejores competidores para avanzar. Pero un giro inesperado en el campo de batalla musical tuvo lugar, un jurado deberá abandonar su puesto durante varias emisiones, y será reemplazado.
Sofi Martínez en el react quIen contó esa información junto con Momi Giardina y Santi Talledo: "En el próximo programa Lali no estará. El reemplazo será efectuado por Nicki Nicole, comentaron que hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez
¿Por qué Nicki Nicole reemplazará a Lali en La Voz Argentina?
Nicki Nicole ha sido seleccionada para reemplazar a Lali en el popular ciclo, marcando su regreso al programa. Anteriormente, la artista había participado como co-coach de Mau y Ricky, pero esta es la primera vez que ocupará el rol de jurado principal. Su incorporación genera expectativas sobre cómo su experiencia y perspectiva impactarán el show.
La ausencia de Lali en el programa se debe a la abrumadora demanda de sus shows en el estadio de Vélez. Después de agotar cuatro presentaciones, decidió abrir una quinta fecha que se vendió completamente en apenas cuatro horas. Este logro sin precedentes consolida a Lali como una de las artistas más convocantes del momento, con cinco estadios de Vélez totalmente vendidos en un solo año.
La publicación de Instagram con Lali Espósito y un vestido blanco de fondo
El miércoles de la semana pasada Anita Espósito, hermana de Lali, deslizó una insinuación en el programa que conduce en Luzu TV. “En X comparaban a Taylor y Travis con Lali y Pedro… ¿será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, consultó con picardía la conductora de stream.
Luego, la publicación de una foto aumentó las sospechas y enseguida todos los fanáticos de la cantante empezaron a preguntarse qué tan reales eran las insinuaciones de casamiento. La imagen llegó del atelier Iara Alta Costura, que mostró a Lali con un vestido de novia de fondo. Pero en la última entrevista que dio, la cantante reveló que se trataba de una prueba de vestuario para un show.