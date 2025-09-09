Secciones
"Ni loca": Lali Espósito blanqueó por qué no se casaría con Pedro Rosemblat

Aunque no lo descarta de momento, cuenta que el vestido de casamiento que se vio en una foto en la que aparece no es para su propio casamiento.

La hermana de Lali hizo un comentario que llevó a pensar en la posibilidad de un casamiento. La hermana de Lali hizo un comentario que llevó a pensar en la posibilidad de un casamiento.
Hace 2 Hs

Este lunes Lali Espósito fue una de las figuras convocadas al estreno de “Verano Trippin”, la última película en la que participó. A la salida de la avant premier, el móvil de LAM no dudó en abordarla para consultar sobre uno de los rumores más difundidos de los últimos días: su casamiento con Pedro Rosemblat.

Lejos de mostrarse emocionada o conmovida con la idea, la cantante reaccionó con una negativa que hizo estallar en risas a los panelistas del estudio. Pepe Ochoa, que se encuentra conduciendo el programa en reemplazo de De Brito, fue directo al hueso y consultó por la posibilidad de una boda próxima.

Lali Espósito, negada a casarse

Lali y Rosemblat son la pareja favorita del momento y la imagen que dejan juntos hace pensar en la ternura de la unión. Pero para la cantante, ese no es motivo suficiente para casarse. Por eso, ante la consulta de Ochoa, reaccionó con vehemencia: “¡Estás loca vos! ¡Ni en pedo me caso! ¡No, un gastadero de dinero al pedo! ¡Una noche!”, soltó entre risas.

Aunque no hay planes de casamiento, Lali aseguró que ama ir a las bodas de otros, pero que no es su idea por lo pronto. “Yo estoy bárbara y Pedro también (...). Nunca digo ‘nunca’ a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”, explicó la artista para terminar con los rumores.

La publicación de Instagram con Lali Espósito y un vestido blanco de fondo

El miércoles de la semana pasada Anita Espósito, hermana de Lali, deslizó una insinuación en el programa que conduce en Luzu TV. “En X comparaban a Taylor y Travis con Lali y Pedro… ¿será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, consultó con picardía la conductora de stream.

 Luego, la publicación de una foto aumentó las sospechas y enseguida todos los fanáticos de la cantante empezaron a preguntarse qué tan reales eran las insinuaciones de casamiento. La imagen llegó del atelier Iara Alta Costura, que mostró a Lali con un vestido de novia de fondo. Pero en la última entrevista que dio, la cantante reveló que se trataba de una prueba de vestuario para un show.

