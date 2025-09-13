Dos fiestas de la música popular con cartelera nacional

El Festival Nacional del Limón reúne tradición y cultura en Tafí Viejo en su edición número 53, que concluirá esta noche en el Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba). Este año está dedicado a evocar a Mercedes Sosa, tributo que hoy estará a cargo de Nancy Pedro, Sol Gramajo, Paula Novoa, Belén Escobar, Juan Tabera, Guillermo Valoy, Juan Pablo Castillo, Oscar Robles, Gastón Pourrieux, Ricardo Chanfaina Di Clemente, Bruno Méndez, Federico Cuchi Correa, Martín Gramajo, Roberto Serrano, Héctor Estrada, Nicolás Chocobar, Federico Escobar, Luciano Zelaya, Kelo Gravano, Franco Gómez, Noelia Antelo, Bonzo Horak, Tifón Chavarría y Mudo Araujo.
La cartelera folclórica se completa con los artistas nacional Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán y el dúo Orellana Lucca. Entre los aportes tucumanos figuran La Yunta, Belén Herrera, Adriana Tula, Domingo Roldán y Tafinando, junto con la danza del Ballet del Limón y de Embrujo de mi Tierra y a los ganadores del Pre Festival en los distintos rubros, que consagró a Daniela Cayos como solista vocal; De los Milagros en dúo; Aruma como conjunto y “Zamba a Lililo” de Lali Molina y “Se aleja el tren” como canciones inéditas.
En tanto, en el predio Simeón Nieva de Famaillá, continuará la Fiesta Nacional de la Empanada con la presencia estelar de Dyango, secundado por Destino San Javier. Además actuarán, entre otros, Los Sacheros, Los Kijanos, Caldenes, Javier Tula, Sofi Salomón, Eliana Cortalezzi, Damián Ibarra, Los Iracundos y Telma Caro.