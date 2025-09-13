Dos fiestas de la música popular con cartelera nacional

El Festival Nacional del Limón reúne tradición y cultura en Tafí Viejo en su edición número 53, que concluirá esta noche en el Club Villa Mitre (Chacabuco y Cochabamba). Este año está dedicado a evocar a Mercedes Sosa, tributo que hoy estará a cargo de Nancy Pedro, Sol Gramajo, Paula Novoa, Belén Escobar, Juan Tabera, Guillermo Valoy, Juan Pablo Castillo, Oscar Robles, Gastón Pourrieux, Ricardo Chanfaina Di Clemente, Bruno Méndez, Federico Cuchi Correa, Martín Gramajo, Roberto Serrano, Héctor Estrada, Nicolás Chocobar, Federico Escobar, Luciano Zelaya, Kelo Gravano, Franco Gómez, Noelia Antelo, Bonzo Horak, Tifón Chavarría y Mudo Araujo.