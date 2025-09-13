Kicillof volvió a cuestionar la política económica de Milei y habló de su relación con Cristina Kirchner

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y cuestionó la apertura de las importaciones. Además, se refirió a la victoria de Fuerza Patria y a su relación con Cristina Kirchner.
En diálogo con CNN Radio, el mandatario bonaerense afirmó que "la apertura de la importación permite, con un dólar barato, que los productos también lo sean. Y lo vemos hoy: la Argentina es una productora agropecuaria primaria muy importante, pero, si uno va al supermercado, ve tomates de países vecinos. De cosas producidas acá".
"Si (Donald) Trump se enterara, lo mataría, porque está dejando entrar productos extranjeros que están destruyendo producción y trabajo nacional. Está a contramano de todo", agregó.
También se refirió a la inflación y advirtió sobre los riesgos de las medidas estrictas para controlarla: “La inflación se estabiliza a un costo enorme. Por eso, yo siempre cito a Keynes y digo que se puede bajar la inflación con planes muy recesivos, pero sería la paz de los cementerios. No volaría ni una mosca y no habría actividad”.
“Por más que él mismo diga que son fantásticas, están haciendo muchísimo daño, particularmente en la provincia de Buenos Aires. En casi dos años, yo no creo que le haya mejorado la vida a nadie. En PBA le está haciendo daño a prácticamente todos los sectores. Ha hecho trizas a este país”, sostuvo.
Respecto al plan económico de Milei, el gobernador explicó que bajar la inflación “es fácil” si se implementa de la manera en que lo está haciendo el Presidente. Según Kicillof, el plan consiste en “estabilizar el dólar, bajar mucho los salarios y jubilaciones y reducir la inversión pública de forma tal en la que no haya actividad económica. Así se genera una recesión y termina siendo más barato todo lo de afuera”.
La interna del PJ
Por último, Kicillof despejó rumores sobre tensiones internas en el peronismo y negó estar enemistado con la expresidenta Cristina Kirchner. “La historia muestra que tiene un peso político inmenso dentro y fuera del peronismo. Yo lo que puedo decir es que ella llevó como candidato a presidente a Alberto Fernández y Sergio Massa".
"Se está intentando generar una especie de conflicto que no creo que exista”, sentenció.