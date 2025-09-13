Kicillof volvió a cuestionar la política económica de Milei y habló de su relación con Cristina Kirchner

Respecto al plan económico de Milei, el gobernador explicó que bajar la inflación “es fácil” si se implementa de la manera en que lo está haciendo el Presidente. Según Kicillof, el plan consiste en “estabilizar el dólar, bajar mucho los salarios y jubilaciones y reducir la inversión pública de forma tal en la que no haya actividad económica. Así se genera una recesión y termina siendo más barato todo lo de afuera”.