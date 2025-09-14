Pulseada en Diputados por los vetos de Milei

Emergencia pediátrica

Cuando Diputados aprobó la emergencia en pediatría, a principios de agosto, el resultado fue de 159 votos a favor, 67 en contra y cuatro abstenciones. La oposición alcanzó los dos tercios debido a que 26 legisladores no estuvieron presentes (con menos diputados en el recinto, el umbral requerido para llegar a esa mayoría se reduce). En aquella ocasión, los libertarios contaron únicamente con el respaldo de la mayor parte del PRO y de los radicales “con peluca”. Si ese escenario volviera a repetirse, sería un fuerte revés para la Casa Rosada. Por eso ahora el oficialismo intentará sumar apoyos entre los 26 ausentes y las cuatro abstenciones, con el objetivo de alcanzar el tercio que le permita sostener la decisión de Milei.