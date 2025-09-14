Pulseada en Diputados por los vetos de Milei

El Gobierno nacional se prepara para afrontar este miércoles una nueva y extensa sesión en la Cámara de Diputados, donde deberá defender los vetos presidenciales al incremento del financiamiento universitario y a la declaración de emergencia en pediatría, entre otros puntos que generan incomodidad. Como sucedió en las discusiones previas sobre los vetos a la emergencia en discapacidad y al aumento de jubilaciones, el desenlace dependerá de la postura de algunos gobernadores y de legisladores que se alejaron del oficialismo.
Para revertir los vetos de Javier Milei e insistir con los proyectos originales, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en ambas Cámaras. En el Senado esa mayoría especial ya está garantizada, por lo que la principal batalla del Gobierno se concentrará en Diputados. En este marco, el reciente traspié electoral en la provincia de Buenos Aires debilitó políticamente a la Casa Rosada, que además agravó su relación con aliados legislativos al vetar la iniciativa de los gobernadores para distribuir automáticamente los ATN.
Emergencia pediátrica
Cuando Diputados aprobó la emergencia en pediatría, a principios de agosto, el resultado fue de 159 votos a favor, 67 en contra y cuatro abstenciones. La oposición alcanzó los dos tercios debido a que 26 legisladores no estuvieron presentes (con menos diputados en el recinto, el umbral requerido para llegar a esa mayoría se reduce). En aquella ocasión, los libertarios contaron únicamente con el respaldo de la mayor parte del PRO y de los radicales “con peluca”. Si ese escenario volviera a repetirse, sería un fuerte revés para la Casa Rosada. Por eso ahora el oficialismo intentará sumar apoyos entre los 26 ausentes y las cuatro abstenciones, con el objetivo de alcanzar el tercio que le permita sostener la decisión de Milei.
El rol de los mandatarios provinciales aparece como determinante. Entre los ausentes figuran cuatro legisladores alineados con tres gobernadores aliados: Leandro Zdero, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo. Como La Libertad Avanza selló acuerdos electorales con Chaco, Entre Ríos y Mendoza, la Casa Rosada confía en que estas ausencias se transformen en votos negativos (es decir, a favor del veto).
El oficialismo también buscará convencer al chubutense Ignacio Torres, que podría aportar el respaldo de “Loma” Ávila y Ana Clara Romero, quienes se abstuvieron; y al misionero Carlos Rovira, jefe del Frente Renovador, que controla cuatro bancas claves que en la votación anterior no participaron: Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik.
En cambio, otros gobernadores que antes respaldaban a Milei comenzaron a tomar distancia, como el correntino Gustavo Valdés, el sanjuanino Marcelo Orrego y el rionegrino Alberto Weretilneck.
En la última votación también llamaron la atención las ausencias de habituales aliados de los libertarios: los radicales “con peluca” Mariano Campero y Federico Tournier; Paula Omodeo (CREO) y el liberal Ricardo López Murphy. Un escenario que, de repetirse, podría favorecer al oficialismo.
Frente a este panorama, la oposición integrada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda aparece con mayores chances de reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Si todos los legisladores concurren, los libertarios necesitarán al menos 20 votos para garantizar el tercio que ratifique la postura de Milei.
Universidades
La ley que actualiza los gastos de las Universidades por inflación y obliga a reabrir la paritaria docente obtuvo una mayoría contundente en el Senado (58 votos afirmativos, 10 negativos y tres abstenciones). En Diputados, en cambio, quedó a apenas un voto de alcanzar los dos tercios: 158 a favor, 75 en contra, cinco abstenciones y 18 ausencias.
En este caso, el Gobierno arranca con una base más favorable y sólo necesita reunir una docena de voluntades para llegar al tercio (86) que respalde el veto de Milei. Sin embargo, los interlocutores clave a los que debe persuadir son prácticamente los mismos que en el caso de la emergencia pediátrica.
Si el oficialismo no logra sumar votos negativos, intentará que los opositores permanezcan en sus bancas sin pronunciarse. De esa manera, el umbral para que la oposición alcance los dos tercios se elevaría y complicaría su estrategia.
En diálogo con Infobae, legisladores libertarios admitieron que será muy difícil sostener el veto a la emergencia pediátrica, ya que la crisis del Hospital Garrahan adquirió una enorme relevancia nacional y el contexto electoral hace que muchos aliados no quieran “quemarse” con un tema tan sensible. En cambio, el futuro del financiamiento universitario todavía aparece como un capítulo abierto.
Los legisladores debatirán este miércoles
La convocatoria a una gran marcha federal por parte de las federaciones de docentes y estudiantes universitarios, acompañada por un proceso de tomas de facultades y paros en varias casas de estudio, aceleró los tiempos en Diputados al punto que los legisladores presentaron formalmente un pedido de sesión para este miércoles a las 13. La Asamblea del Hospital Garrahan, castigado por el desfinanciamiento estatal, también anunció un plan de lucha para combatir el veto a la ley de emergencia de la Salud pediátrica.
En el Senado, la UCR confía en poder sostener la ley
La posibilidad de que el Senado rechace el veto presidencial a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se perfila como un escenario probable, según anticipó el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi: “El Gobierno intenta retomar una idea de cambio aceptando las elecciones y después termina vetando algo pedido por los gobernadores... Y que había tenido cierto guiño del Gobierno para avanzar. Creería que están los números para rechazar el veto”.