¿Qué tan saludable es comer yogur con granola todos las mañanas?

Una de las opciones más versátiles y sencillas de desayunar es el yogur con granola. Se ha vuelto un menú muy popular entre los que buscan una comida práctica y rápida de preparar en las mañanas más apresuradas, además de que ha sido catalogado como una opción más saludable que una medialuna o factura con café. Pero ¿qué tan conveniente es incorporar esta comida en nuestra dieta diaria?
Una combinación se ha vuelto muy popular en el mundo del “fitness” y las preparaciones saludables en el último tiempo. Se trata del yogur con la llamada “granola”. Este ingrediente resulta un poco más sofisticado que los simples cereales ya que es una mezcla de estos con frutas y/o frutos secos, semillas, avena, miel, quinoa y muchos otros componentes, dando lugar a un gran abanico de posibilidades. En definitiva es una mixtura de cereal que combinada con un yogur y frutas hará de nuestro desayuno un auténtico manjar.
¿Qué es la granola y por qué es tan popular en los desayunos?
La granola ha sido uno de los principales acompañamientos del yogur en el último tiempo ya que se trata de una preparación de sabor dulce, atractivo y una textura aglomerada y crocante que es preferida por muchos paladares. A la vez sus beneficios pueden ser muchos ya que es posible lograr una mezcla de ingredientes nutritivos. Pero ¿es posible consumirla todos los días y que siga siendo saludable? La respuesta es afirmativa, pero con ciertos matices.
A pesar de que los ingredientes de la granola puedan ser nutritivos lo cierto es que puede llegar a ser un producto “con alta densidad calórica”, según indica la nutricionista Beatriz Sánchez. Esto se debe a que a la combinación de avena, frutos secos y semillas se agregan mieles y endulzantes que pueden hacerlo un producto de menor valor nutricional.
¿Qué tan saludable es desayunar yogur con granola todos los días?
Así resulta importante prestar atención a qué tipo de granola estamos consumiendo. Si vamos a comprar la granola ya hecha en cualquiera de sus variedades, incluida en forma de barrita, por ejemplo, es muy importante que chequemos la tabla de nutrientes porque a veces podemos encontrarnos con excesiva cantidad de azúcar.
En esto hacen mucho hincapié los expertos, como la nutricionista y divulgadora Cassie Bjork quien advierte del doble filo que tiene la granola con exceso de azúcar tanto si la compramos en paquetes como en barritas aparentemente sanas: "Se anuncia como una elección saludable, pero la verdad es que por lo general no lo es», ha comentado al respecto”.
Si deseamos incluir la granola en nuestro desayuno diario lo mejor será prepararla en casa. Un beneficio de esto, indica Sánchez “es poder controlar al 100% los ingredientes que utilizamos: eligiendo los que nos más gusten, naturales y personalizando la receta a la vez que se evitan las grasas saturadas o el exceso de azúcar”. "Si la comprás, mirá bien la lista de ingredientes para no llevarte a casa un alimento excesivamente procesado y calórico”, indica la especialista.