¿Qué tan saludable es comer yogur con granola todos las mañanas?

Una combinación se ha vuelto muy popular en el mundo del “fitness” y las preparaciones saludables en el último tiempo. Se trata del yogur con la llamada “granola”. Este ingrediente resulta un poco más sofisticado que los simples cereales ya que es una mezcla de estos con frutas y/o frutos secos, semillas, avena, miel, quinoa y muchos otros componentes, dando lugar a un gran abanico de posibilidades. En definitiva es una mixtura de cereal que combinada con un yogur y frutas hará de nuestro desayuno un auténtico manjar.