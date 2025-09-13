Jaldo: "Estamos recuperando obras, generando empleo y defendiendo una política distinta"

Durante el evento, que se desarrolló en el Club Barrio Jardín, el mandatario provincial subrayó la importancia de escuchar a la militancia y convocó a la unidad más allá de los límites partidarios. “Hoy hemos querido hacer un desayuno de trabajo para poder hablar con cada una de las familias, escucharlos y reflexionar juntos. Nuestro llamado va más allá del Partido Justicialista: convocamos a todos los tucumanos, afiliados o no, porque queremos lo mejor para Tucumán”.