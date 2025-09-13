Secciones
Jaldo: "Estamos recuperando obras, generando empleo y defendiendo una política distinta"

De cara a las elecciones del 26 de octubre, el mandatario provincial mantuvo un desayuno de trabajo junto a dirigentes de diferentes circuitos.

CAMINO AL 26 DE OCTUBRE. Osvaldo Jaldo subrayó la importancia de escuchar a la militancia y convocó a la unidad más allá de los límites partidarios.
Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo, vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) y primer candidato del Frente Tucumán Primero, participó este sábado de una capacitación que tuvo como objetivo avanzar en la formación política respecto a la implementación de la Boleta Única (BUP) y lanzó críticas al Gobierno nacional.

Durante el evento, que se desarrolló en el Club Barrio Jardín, el mandatario provincial subrayó la importancia de escuchar a la militancia y convocó a la unidad más allá de los límites partidarios. “Hoy hemos querido hacer un desayuno de trabajo para poder hablar con cada una de las familias, escucharlos y reflexionar juntos. Nuestro llamado va más allá del Partido Justicialista: convocamos a todos los tucumanos, afiliados o no, porque queremos lo mejor para Tucumán”.

Osvaldo Jaldo habló sobre el "aislamiento" de Javier Milei: "Hoy, el Presidente está solo"

Osvaldo Jaldo habló sobre el aislamiento de Javier Milei: Hoy, el Presidente está solo

“Frente a un Gobierno nacional que se concentra en la macroeconomía y se olvida de la gente, nosotros estamos recuperando obras, generando empleo y defendiendo una política distinta”, subrayó.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó que “la unidad queda visibilizada en un lugar emblemático como este, que representa lo que defendemos: los clubes de barrio. Mientras la política nacional ataca instituciones, nosotros estamos acá dando un ejemplo de unidad y de defensa de lo que nos da vida y salud. El 26 de octubre tenemos que votar pensando en Tucumán primero”.

A turno, Mario Leito remarcó el compromiso de “‘defender Tucumán’ no es una frase hecha. Significa sostener la educación, garantizar la seguridad y que los tucumanos tengan acceso a la salud y a oportunidades de crecimiento. Esa decisión se va a materializar en las urnas el 26 de octubre, porque defender Tucumán primero es el mandato que nos une”.

Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó "el fin de la impunidad en Tucumán"

Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó el fin de la impunidad en Tucumán

Por último, Gonzalo Carrillo dijo que “lo de hoy marca el compromiso de trabajar en unidad. Venimos de un triunfo contundente del peronismo en Buenos Aires, que nos da esperanza de recuperación. Nosotros también vamos a aportar para que en Tucumán, el 26 de octubre, tengamos un triunfo contundente que defienda nuestra provincia”.

El evento de trabajo, que fue organizado por Leito, reunió a referentes de peso dentro del Frente Tucumán Primero. Entre los presentes estuvieron el presidente del PJ, Juan Manzur; los candidatos a diputados nacionales, Gladys Medina, Javier Noguera; además de los dirigentes Carolina Vargas Aignasse Diego Erroz; la intendenta de Capital, Rossana Chahla; el ministro del Interior, Darío Monteros, entre otros.

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

Buscan mejorar la interconexión entre barrios de la periferia de San Miguel de Tucumán

