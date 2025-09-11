Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó "el fin de la impunidad en Tucumán"

En el acto estuvieron presentes las senadoras nacionales Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, los diputados nacionales Gladys Medina y Agustín Fernández, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, entre otras autoridades provinciales, representantes del sector productivo y académico, y personal de la Fiscalía de Estado y de organismos vinculados al patrimonio provincial.