Jaldo encabezó la presentación de tierras fiscales recuperadas y reafirmó "el fin de la impunidad en Tucumán"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este jueves el acto de presentación del informe sobre tierras fiscales recuperadas, donde resaltó la labor de la Fiscalía de Estado y de diversos organismos provinciales para recuperar más de mil hectáreas en zonas estratégicas de la provincia.
“Queríamos mostrar una primera etapa de lo que venimos haciendo en la recuperación del patrimonio de todos los tucumanos”, señaló el mandatario.
Jaldo detalló que en un año y nueve meses de gestión se recuperaron 428 hectáreas, mientras que otras 500 se encuentran en proceso de recuperación. “Nos alambraron los diques, los accesos a lugares turísticos, tomaron posesión de zonas privilegiadas", explicó.
El gobernador aseguró que esta tarea fue posible gracias a la decisión política, el respaldo institucional y la transparencia: “Para tomar estas decisiones hay que tener las manos limpias. No vamos a encubrir a nadie, ni de adentro ni de afuera del gobierno. Se terminó la impunidad en Tucumán”.
Además, se dirigió a los representantes de sectores productivos y económicos presentes, y remarcó que el cuidado del patrimonio público es una responsabilidad compartida. “La provincia es de todos. Acá vivimos nosotros, nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Tenemos que cuidarla entre todos”.
Jaldo reafirmó que esta política continuará en todo el territorio y reiteró el compromiso del Gobierno con el respeto del patrimonio público y la propiedad privada.“Desde que asumimos, se terminaron las usurpaciones en Tucumán”.
En el acto estuvieron presentes las senadoras nacionales Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, los diputados nacionales Gladys Medina y Agustín Fernández, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, entre otras autoridades provinciales, representantes del sector productivo y académico, y personal de la Fiscalía de Estado y de organismos vinculados al patrimonio provincial.