¿Por qué los ríos de Alaska aparecieron teñidos de naranja?: la irreversible transformación del Ártico

Consecuencias en la fauna marina

El ecólogo Paddy Sullivan, de la Universidad de Alaska, fue el primero en detectar en 2019 el cambio drástico en el río Salmon durante una campaña de campo sobre el desplazamiento de los bosques árticos. Al observar que el río no recuperaba su claridad tras el deshielo y tenía apariencia de aguas residuales, Sullivan se unió a Lyons, Roman Dial de la Universidad Alaska Pacific y otros colegas para investigar el fenómeno. Allí confirmaron este proceso: el deshielo de permafrost desencadena reacciones geoquímicas, así como la movilización de numerosos metales, entre ellos el cadmio.