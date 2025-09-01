Encontraron un cadáver en un glaciar en deshielo en la Antártida

En un primer acercamiento, los investigadores de la base antártica polaca encontraron objetos como el pico de una pipa, bastones de esquí, una linterna y un reloj. El segundo fue mucho más sorprendente de lo que esperaban, porque se encontraron con el cuerpo congelado de Denis Bell, un hombre desaparecido hace 66 años. Recién en los últimos días se comprobó que las muestras de ADN recogidas pertenecían a él.