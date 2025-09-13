Día Internacional del Chocolate: cuáles son las mejores variedades del mundo en 2025, según Taste Atlas

Domori es una chocolatería italiano visionario fundado en 1997 por Gianluca Franzoni. Proviene de Ninguno, Italia, cerca de Turín. Domori fue pionera en el uso de variedades de cacao excepcionalmente raras y preciadas, en particular el tipo Criollo, considerado el mejor del mundo. Fue la primera empresa en establecer su propia plantación de cacao noble, asegurando un control total sobre la calidad y el origen de sus materias primas. Su método de procesamiento es singular, con mínima intervención y sin conchado, lo que preserva las auténticas notas del cacao. Los chocolates Domori suelen elaborarse únicamente con pasta de cacao y azúcar, sin vainilla, lecitina ni aditivos, buscando la pura esencia del sabor. Es una marca multipremiada, reconocida por su inigualable complejidad aromática y elegancia. Su colección incluye giandujotti originales, pralinés Tourinot, cremino con aceite de oliva y sal marina, bombones rellenos refinados y tabletas de chocolate de origen único.