Día Internacional del Chocolate: cuáles son las mejores variedades del mundo en 2025, según Taste Atlas

El chocolate es una preparación que acerca a países de todo el mundo amantes de una golosina con historia y que cumple un rol clave en la gastronomía mundial. Cada 13 de septiembre, en honor al fundador de la chocolatería Hershey y al escritor de la célebre obra Charlie y la Fábrica de Chocolates, rendimos homenaje a este manjar dulce que se remonta al orgullo de las civilizaciones mesoamericanas que consideraban al cacao un regalo de los dioses. En la época contemporánea, las preparaciones con este grano se volvieron cada vez más sofisticadas, con variaciones que deleitan a críticos y aficionados.
En el marco del día mundial del chocolate, recogemos la selección de dulces que elaboró la prestigiosa revista Taste Atlas conocida por ofrecer una visión del mundo culinario a través de sus reseñas y rankings. El ranking de los mejores chocolates del mundo fue realizado por esta guía croata y toma las insignias en concursos y opiniones de críticos profesionales.
Si bien la selección realizada por Taste Atlas no admite un orden, elaboramos una jerarquía a partir de la cantidad de premios "Oro" obtenidos en los "Premios Internacionales del Chocolate" y la "Academia del Chocolate", y en caso de empate, por los premios "Plata".
Ranking de los Mejores Chocolates del Mundo
1. Friis-Holm Chokolade
Friis-Holm Chokolade es una destacada chocolatería danesa, que se caracteriza por su pasión por el sabor auténtico. Proviene de Roskilde, Dinamarca. Esta marca establece los más altos estándares de calidad, artesanía y producción ética, siguiendo una auténtica filosofía "del grano a la barra" que supervisa meticulosamente cada paso del proceso, desde la selección de los granos de cacao hasta la elaboración de las barras de chocolate. Son conocidos por su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad, colaborando estrechamente con pequeños productores y pagando precios premium para apoyar el comercio justo. Sus chocolates se distinguen por su extraordinaria profundidad de sabor, el carácter distintivo de cada variedad de cacao y su textura suave y elegante. Friis-Holm ha sido reconocida con numerosos premios internacionales.
2. Es Koyama
Es Koyama fue fundado por el pastelero japonés Susumu Koyama en 2003. Proviene de Sanda, Prefectura de Hyogo, Japón. La empresa produce una variada gama de chocolates y dulces, incorporando ingredientes locales e influencias internacionales. Ha logrado un gran reconocimiento por sus sabores innovadores y su meticulosa elaboración artesanal.
3. Slitti Chocolate
Slitti Chocolate tiene su sede en Cintolese, Italia, y fue un nombre reconocido en la elaboración artesanal de chocolate desde 1969. Inicialmente comenzó como una tostaduría de café, expandiéndose luego a la producción de chocolate bajo el liderazgo de Andrea Slitti, conocido por su profunda experiencia y pasión tanto por el chocolate como por el café. Slitti Chocolate es reconocido mundialmente por sus productos de alta calidad, habiendo ganado más de 180 premios internacionales. La empresa se enorgullece de utilizar granos de cacao de primera calidad, procedentes de las mejores regiones productoras del mundo, que luego se transforman en una amplia gama de chocolates que incluyen lujosas tabletas, cremosas cremas para untar y trufas artesanales.
4. Domori
Domori es una chocolatería italiano visionario fundado en 1997 por Gianluca Franzoni. Proviene de Ninguno, Italia, cerca de Turín. Domori fue pionera en el uso de variedades de cacao excepcionalmente raras y preciadas, en particular el tipo Criollo, considerado el mejor del mundo. Fue la primera empresa en establecer su propia plantación de cacao noble, asegurando un control total sobre la calidad y el origen de sus materias primas. Su método de procesamiento es singular, con mínima intervención y sin conchado, lo que preserva las auténticas notas del cacao. Los chocolates Domori suelen elaborarse únicamente con pasta de cacao y azúcar, sin vainilla, lecitina ni aditivos, buscando la pura esencia del sabor. Es una marca multipremiada, reconocida por su inigualable complejidad aromática y elegancia. Su colección incluye giandujotti originales, pralinés Tourinot, cremino con aceite de oliva y sal marina, bombones rellenos refinados y tabletas de chocolate de origen único.
5. Paradai Chocolate
Paradai Chocolate es la marca detrás del chocolate Phuket Dark 70% Flores Blancas. Proviene de Bangkok, Tailandia, utilizando cacao de Phuket, Tailandia. Este es un producto artesanal que ofrece un chocolate negro intenso con un 70% de cacao. El término "Flores Blancas" probablemente alude a notas de cata específicas o ingredientes botánicos que le aportan un toque floral. Cada barra está elaborada con meticulosa atención al detalle para garantizar una experiencia de chocolate de alta calidad.
