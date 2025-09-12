Secciones
Dólar al límite: qué significa para la economía según un experto

La moneda estadounidense se acerca al techo de la banda cambiaria y la economía argentina muestra signos de tensión. El análisis de Gabriel Fridrij.

Hace 2 Hs

El dólar se acerca al techo de la banda cambiaria y la economía argentina muestra signos de tensión. En una charla con LA GACETA, el especialista Gabriel Fridrij advirtió que el escenario no es sencillo y que las decisiones del gobierno tendrán efectos más lentos de lo esperado.

“La realidad es la que es: inflación, tipo de cambio, nivel de actividad, salarios y empleo marcan la cancha. El gobierno ha priorizado cuidar la inflación y el equilibrio fiscal, lo cual no está mal, pero hay un error de lectura sobre lo que realmente preocupa a la sociedad”, aseguró.

El economista destacó que la sociedad y las empresas empiezan a mirar más allá del control inflacionario. “Lo que pasó el domingo en Buenos Aires demuestra que las prioridades cambian. El dólar está cerca del techo, y eso le da al gobierno cierto margen para bajar tasas y estimular actividad y consumo. Pero esto no se reactiva de inmediato; las decisiones de inversión y consumo no son inmediatas, y la confianza juega un rol central”.

Fridrij también se refirió a las tensiones entre el mercado y el gobierno. “Mucho se dice que el mercado le está diciendo al gobierno que este tipo de cambio no es el adecuado. Luchar contra el mercado es muy difícil; todos somos parte de él. Si las políticas no generan los resultados esperados, es inevitable que haya un cambio en el esquema”.

El dólar El dólar FOTO/ISTOCK.

El economista enfatizó la necesidad de reformas estructurales. “Hay que apuntalar la productividad, las exportaciones y la actividad industrial. No se puede abrir al mundo sin adecuar ciertas cuestiones internas, desde carga impositiva hasta costos laborales. Se necesitan medidas graduales y de shock, y un buen timing, algo que el gobierno no siempre ha logrado”.

Por último, destacó la desconexión entre la política económica y la realidad cotidiana: “Gobernar implica contacto con la calle, con empresas, comerciantes y consumidores. No son números fríos; hay miles de historias diferentes. Hubo un error de lectura, y ahora el desafío es corregirlo y enfocar donde realmente hay que hacerlo”.

