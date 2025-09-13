Con tu televisor viejo de cualquier marca conseguís un Smart TV: cómo es la nueva promoción de Samsung

En el mundo moderno, los televisores Smart se volvieron cada vez más populares en las casas. Con su capacidad de conectarse a internet, contar con acceso a un sistema operativo e instalar aplicaciones de juego, streaming o contenido en línea, este aparato ocupa la lista de deseos de muchos compradores y es posible adquirirlo a precios mucho más accesibles con la nueva promoción de Samsung.
Samsung anunció su reciente Plan Canje para este mes de septiembre. Se trata de una oferta donde los usuarios pueden entregar su televisor viejo, cualquiera sea la marca, como parte de pago para acceder a un dispositivo Smart TV a un costo significativamente más reducido.
¿De qué se trata el Plan Canje?
Como explicaron desde la compañía, el Plan Canje es un nuevo programa de financiación que permite a los clientes entregar sus dispositivos electrónicos usados, tanto de Samsung como de otras marcas para obtener un descuento en la compra de su equipo de la marca. Se trata de una promoción que busca facilitar el acceso a dispositivos electrónicos a más personas, generando ahorros y a la vez reduciendo los desechos tecnológicos.
A partir de este programa, los compradores sólo deberán pagar la diferencia del costo del Smart TV nuevo. A través de la tienda online de la marca, los usuarios pueden realizar todo el proceso sin tener que moverse de su casa.
¿Cómo aprovechar el Plan Canje de Samsung?
Desde el medio Aire de Santa Fe proporcionaron un paso a paso detallado para aprovechar el Plan Canje en septiembre.
Seleccioná tu Smart TV: ingresá a la tienda online de Samsung Argentina y elegí el modelo de televisor que más te guste. Hay diversas opciones con tecnología de punta, como 4K, QLED, y Neo QLED.
Elegí el televisor viejo para entregar: después de elegir el televisor nuevo, tendrás que indicar el modelo de tu equipo usado, así como su estado de funcionamiento. Si el televisor aún funciona correctamente, podés entregarlo en parte de pago.
Realizá la compra y espera la entrega: al completar la compra, Samsung te contactará para coordinar la recolección de tu televisor viejo. La bonificación se realizará en el mismo medio de pago utilizado, dentro de los 10 a 15 días posteriores a la validación del canje.
Condiciones del TV a tener en cuenta
Una de las principales condiciones para poder participar en el Plan Canje de Samsung es que el televisor entregado debe estar en buen estado de funcionamiento. En particular, Samsung exige que al menos el televisor pueda encenderse y apagarse correctamente. Algunos modelos serán aptos para el canje incluso si la pantalla está rota, lo que amplía las posibilidades de participar en la promoción.