Con tu televisor viejo de cualquier marca conseguís un Smart TV: cómo es la nueva promoción de Samsung

¿De qué se trata el Plan Canje?

Como explicaron desde la compañía, el Plan Canje es un nuevo programa de financiación que permite a los clientes entregar sus dispositivos electrónicos usados, tanto de Samsung como de otras marcas para obtener un descuento en la compra de su equipo de la marca. Se trata de una promoción que busca facilitar el acceso a dispositivos electrónicos a más personas, generando ahorros y a la vez reduciendo los desechos tecnológicos.