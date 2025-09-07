Secciones
Cuáles fueron los 10 celulares más vendidos durante agosto en Argentina

Con 128 GB de memoria, cámara de 50 MP y diseño celeste, el Galaxy A06 lideró las ventas de smartphones en el país.

Los celulares de alta gama. Los celulares de alta gama. / FREEPIK
Hace 1 Hs

El mercado argentino de celulares tuvo un claro protagonista durante agosto de 2025. Según datos del principal sitio de comercio electrónico del país, el Samsung Galaxy A06 en su versión de 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM fue el modelo más vendido del mes. Su diseño en color Light Blue cautivó especialmente a los consumidores más jóvenes.

El liderazgo del Galaxy A06 se explica por su equilibrio entre características competitivas y valor accesible. Frente a otras opciones muy demandadas como el Galaxy A15 o el Xiaomi Redmi 14C, este dispositivo logró imponerse gracias a su rendimiento sólido y a las facilidades de financiación disponibles.

Con 128 GB de capacidad interna, cámara de 50 megapíxeles y practicidad para el uso diario, el Galaxy A06 se transformó en una de las elecciones más convenientes para los consumidores argentinos, combinando funcionalidad y diseño atractivo

El top 10 de celulares más vendidos en agosto 2025

El ranking completo publicado por Mercado Libre refleja la diversidad de preferencias entre los usuarios locales:

1. Samsung Galaxy A06 (128 GB, 4 GB RAM) – Celeste

2. Xiaomi Redmi 14C (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Azul estrellado

3. Samsung Galaxy A15 (128 GB, 4 GB RAM, 50 MP, NFC) – Celeste

4. Samsung Galaxy A16 (256 GB, 8 GB RAM, Dual Sim) – Negro

5. Xiaomi Poco C75 (128 GB, 6 GB RAM) – Verde

6. Samsung Galaxy A56 5G (256 GB, 8 GB RAM) – Rosa

7. Motorola G05 (64 GB, 4 GB RAM) – Verde

8. Motorola Moto E14 (64 GB, 2 GB RAM) – Gris

9. Xiaomi Redmi Note 14 4G (256 GB, 8 GB RAM, 108 MP) – Negro

10. Motorola Moto G15 (256 GB, 4 GB RAM) – Verde

