¿El más delgado de la historia?: hace casi una década, estos celulares superaron al iPhone Air

El iPhone Air es uno de los flamantes modelos que presentó Apple este martes. Procesadores más rápidos, baterías prácticamente inagotables, diseños con materiales de alta calidad, más durabilidad, más memoria y mejor cámara, la línea insignia introduce lo último en tecnología. Pero este celular anunció otra peculiaridad que lo haría único y es que sería el "más delgado de la historia". Aunque parece que esto no es tan cierto.
2025 es el año en que todos los fabricantes de celulares buscan superar una tendencia: crear el teléfono más delgado. El primer intento lo hizo Samsung, con el Galaxy S25 Edge, con un grosor que apenas superará. Se convirtió en el smartphone más delgado de la marca, no así de la historia, ya que el iPhone Air logró superarlo con 5,6 milímetros. Sin embargo, los registros advierten que esa tecnología llegó muchos modelos antes.
El nuevo iPhone Air se consagró como el celular más delgado del último tiempo, aunque la afirmación de Apple advirtiera se trata del teléfono más fino jamás creado. Tanto Samsung como la compañía de la manzana mordida lograron superar los seis milímetros de grosor, una hazaña que implica muchos sacrificios de componentes internos. Pero otros smartphones Android ya habían superado incluso los cinco milímetros.
Los celulares que lograron superar al iPhone Air
Hace casi una década, los dispositivos eran tan finos que apenas tenían espacio para incluir el puerto de carga. Ese fue el caso del Vivo X5 Max y su grosor de 4,75 milímetros. Vivo lanzó este móvil al mercado en China en diciembre de 2014, y es uno de los móviles de formato tradicional más delgados en la historia de los smartphones, quizás el más delgado de todos, según indicaron desde el medio especializado Xataka Android. Su pantalla era de 5,5 pulgadas y su batería, bastante limitada, de 2.000 mAh.
Otro teléfono extremadamente delgado fue el el Moto Z y su grosor de 5,2 milímetros. Este celular incluso permitía cambiar la tapa trasera para cambiar su diseño, algo que era una tendencia en los Motorola de aquel entonces. Su pantalla también era de 5,5 pulgadas, pero su batería tenía una mayor capacidad, de 2.600 mAh. El dispositivo también era muy liviano, con un peso de apenas 136 gramos.
Estos antecedentes y la intención de Samsung y Apple por volver a los celulares ultradelgados nos dejan un indicio: quizás los smartphones superen los 4 milímetros. Mientras tanto, el iPhone Air cuenta con las características que lo coronan como el celular más delgado del mercado actual, con su composición de titanio reciclado y su uso exclusivo de tarjetas SIM electrónicas.