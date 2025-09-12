¿El más delgado de la historia?: hace casi una década, estos celulares superaron al iPhone Air

Los celulares que lograron superar al iPhone Air

Hace casi una década, los dispositivos eran tan finos que apenas tenían espacio para incluir el puerto de carga. Ese fue el caso del Vivo X5 Max y su grosor de 4,75 milímetros. Vivo lanzó este móvil al mercado en China en diciembre de 2014, y es uno de los móviles de formato tradicional más delgados en la historia de los smartphones, quizás el más delgado de todos, según indicaron desde el medio especializado Xataka Android. Su pantalla era de 5,5 pulgadas y su batería, bastante limitada, de 2.000 mAh.